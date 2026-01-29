مساء اليوم... قوّة إسرائيليّة توغّلت في يارون وتمركزت قرب منزل في البلدة

توغلت دبابة ميركافا واليتين عسكريتين اسرائيليتين، باتجاه شرق بلدة يارون، وتمركزت في محيط احد المنازل المأهولة.

وقد غادر اصحاب المنزل قبل ذلك على عجل قبل وصول القوة .

ويبدو بحسب " "، أن قوات العدوّ تعمل على تفخيخ المنزل.

وكانت المنطقة الواقعة بين ويارون تعرّضت لقصفٍ مدفعيّ.