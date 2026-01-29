بعدما دعاه إلى مناظرة... هكذا ردّ جعجع على باسيل

كتب رئيس" " النائب عبر حسابه على "اكس": "‏ادعو مارسيل غانم لينظّم مناظرة وبين سمير جعجع لنكشف فيها للرأي العام اللبناني من هو الفاسد والمجرم والمرتكب بحق واللبنانيين ودولتهم ووطنهم. اعرف انّه لن يجرؤ لأنه جبان ولأني سأكشف كل كذبه وجرائمه، ليس بحق الناس الذين نحرهم يوماً، ولكن بحق الكيان الذي ينحره كل يوم".

ورد " " سمير جعجع عبر الـ"أم تي في" على طلب ، وقال: "ما بِقدر على رئيس أقوى جامعة بالعالم".