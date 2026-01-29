عيسى الخوري: على مجلس النواب ان يكون عقل الوطن وليس ضجيجه

كتب على منصة "اكس": "مؤسف بل مخزي طريقة داخل مجلس النواب.. مرة اخرى .. يبدو وجهة نظر مما يؤدي الى تضارب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. على مجلس النواب ان يكون عقل الوطن وليس ضجيجه..!!".

Advertisement