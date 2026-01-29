تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"اتفاق المحكومين" بين لبنان وسوريا امام مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
29-01-2026
|
22:27
من المقرر أن يناقش
مجلس الوزراء
في جلسته اليوم مسودة "اتفاق المحكومين" بين
لبنان
وسوريا الذي سيشكل بعد إقراره أول اتفاق في مسار الملفات العالقة بين
بيروت
ودمشق، إذ إنّ الوصول إلى مسودة الاتفاق كان ضمن مسار سياسي - قانوني - تقني معقّد لتسليم 260 سورياً محكومين بجرائم.
ومن أبرز بنود مسودة الاتفاق التي ستتضمن 18 بندًا، تحديد مهلة تنفيذ تسليم المحكومين المتفق عليها بين لبنان وسوريا بثلاثة أشهر، وتبقى سارية المفعول لمعالجة أيّ حكم يصدر بأي من الموقوفين السوريين بعد دخولها حيّز التنفيذ. وسيُسلم لبنان بموجب الاتفاق 260 مواطنًا سوريًّا محكومًا بما في ذلك المُدانين بارتكاب جرائم قتل، بشرط أن يكونوا قضوا 10 سنوات سجنيّة (7 سنوات فعليّة تقريبًا). ويشمل الاتفاق أيضًا تسليم المحكومين بالإعدام بشرط عدم تنفيذ العقوبة، والحصول على موافقة المحكوم قبل تسليمه للسلطات
السورية
، خصوصًا أولئك الذين كانوا من المؤيدين للنظام السوري السابق.
