لبنان

المجلس الشيعي على حاله "لمزيد من الدرس"

Lebanon 24
29-01-2026 | 22:44
المجلس الشيعي على حاله لمزيد من الدرس
المجلس الشيعي على حاله لمزيد من الدرس photos 0
لم يبتّ بعد مسار انتخابات الهيئتَين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في انتظار إنضاج التعديلات، مع ترجيح إبقاء الأمور على حالها.

وكتب رضوان عقيل في " النهار": فيما تنشغل الطائفة الشيعية بجناحَيها حركة "أمل" و"حزب الله" بالتطورات من جنوب لبنان إلى إيران، تتابع فاعليات هذا المكوّن ترتيب هيكلية بيت المجلس الشيعي والتحضير لانتخاب رئيس له ونائبيه، وتنظيم عضوية الهيئة الشرعية التي انتهت ولايتها، وكذلك التنفيذية.

ولا تخلو هذه العملية من صعوبات وتجاذبات بحثا عن الاسم الذي سيحل على رأس المؤسسة الدينية التي وضع مدماكها الأول الإمام موسى الصدر وأرادها مؤسسة للنهوض بطائفته، فتكون أبوابها مشرعة للتعاون والتلاقي مع المكونات اللبنانية. ويكثر الحديث عن تباينات بين الحركة والحزب حيال الاسم المنتظر لهذا الموقع، وسط حديث عن ميل "حزب الله" إلى تزكية نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب والإيحاء أن طريق علاقاته مع "أمل" غير معبدة.

تنفي قيادتا "الثنائي" لـ"النهار" هذا الكلام "جملة وتفصيلا". وتقولان إنهما لن تتأخرا في "تحصين هذه المؤسسة الدينية والوطنية التي ستبقى تمثل مدرسة الإمام الصدر ورسالته الإسلامية والوطنية". ولذلك يعمل "الثنائي" لإدخال تعديلات على قانون المجلس وأنظمته. وكان قد جرى البحث في تعيين إمام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق رئيسا له، لكن جملة من الموانع مضافة إلى سنّ الرجل لم تسهّل الأمر، مع تقدير شيعي للدور الذي مارسه طوال مسيرته.

وتظهر الاتصالات أن الأمور تراوح مكانها، من دون التقليل من المناخات الصعبة التي يعيشها الشيعة بعد الحرب الأخيرة التي لم تُنهِ إسرائيل فصولها بعد، ناهيك بصدور أصوات علمائية تطالب بإدخال إصلاحات على نظام المجلس بحيث يكون على مستوى متابعة الأحداث والتحديات التي تواجه الشيعة وكل اللبنانيين.

ووسط الانشغال بالبيت الداخلي الشيعي، تقدم النائبان قبلان قبلان وحسن فضل الله باقتراح قانون معجل مكرر إلى لجنة الإدارة والعدل، لانتخاب الهيئة الشرعية للمجلس والرئيس ونائبيه وتعيين الهيئة التنفيذية، وجرى عرض الأسباب الموجبة بعد وفاة رئيسها الشيخ عبد الأمير قبلان في الرابع من أيلول 2021.

وبالنسبة إلى الهيئة الشرعية، ورد في الاقتراح أنه لمرة واحدة سيجري انتخابها من علماء الدين الشيعة اللبنانيين الذين أتموا الخمسين عاما من العمر وما فوق، على أن تنتخب الهيئة المذكورة الرئيس بعد تجميد المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس وتعيين الهيئة التنفيذية، ثم تنتخب الهيئتان نائبي الرئيس والأمين العام للمجلس بأغلبية الأصوات. ويناط بالمفتي الجعفري الممتاز (الشيخ أحمد قبلان) تشكيل لجنة لوضع الإجراءات التنظيمية وإتمام الانتخاب، مع التذكير بأن أعدادا لا بأس بها من المشايخ لا تربطهم أي علاقة بالمجلس ولا يزورونه.

وفي المعلومات أنه جرى سحب هذا الاقتراح و"تجميده"، مع تشديد قيادتي الحركة والحزب على "عدم وجود فاصلة خلاف بينهما". والهدف من سحب اقتراح القانون هو "مزيد من الدرس ومتابعة الاتصالات"، الأمر الذي سيؤدي إلى إبقاء المجلس على حاله واستمرار الشيخ الخطيب في منصبه، وقد تلقى جرعة دعم بعد استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

