قريبًا.. هل سترتفع اسعار المحروقات في لبنان؟

قال ممثل نقابة موزعي المحروقات في ، في حديث إذاعي، إن ما يشهده العالم راهنا من توترات عسكرية سينعكس على جدول اسعار المحروقات في الاسواق المحلية، سواء صعودا او انخفاضا وتأثر مسار والطلب، وذلك ربطا بارتفاع سعر المواد عالميا وهو ما جرى فصولا في مراحل زمنية سابقة.



في السياق، أكّد توافر مادة المحروقات لدى الشركات المستوردة والموزعة على حد سواء وما على اصحاب سوى الطلب وفقا لسلم اولويات حاجياتهم.



