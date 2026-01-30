إذا سلّم سلاحه... هل يخاف "حزب الله" من الإقصاء؟

وجّه النائب سامي الجميّل، رسالة إلى " "، خلال الكلمة التي ألقاها في مجلس النواب، أثناء مناقشة موازنة العام 2026، ودعاه إلى التخلّي عن السلاح والإنتقال إلى بناء الدولة، وعدم الخوف بتاتاً من الإ...