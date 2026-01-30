سلامة يتسلم كتابين عن الهوية المسيحية الفلسطينية ومسيحيي الشرق

استقبل الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- ،مدير تحرير جريدة "النهار" غسان ورئيس الاكليركية الكبرى للرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت اغابيوس ابو سعدى، وبحث مع الاول في التعاون في مشاريع مشتركة بين الوزارة و"النهار"، وتلقى من الثاني الدعوة الى تقديم كتابه "اليوم الثالث، قراءة في الهوية " والمشاركة في ندوة حوله في المهرجان اللبناني للكتاب في انطلياس في 15 اذار المقبل، وقدم له كتابه الثاني "مسيحيون في مهبّ الشرق".ويقدم كتاب "اليوم الثالث" دراسة معمقة لوضع في الذين يعيشون مع مواطنيهم "بين تاريخ مشبع بالجراح، وواقع مشوب بالتحديات، ومستقبل مشدود الى وعد لا يزال حياً بالايمان.