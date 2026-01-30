تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سلامة يتسلم كتابين عن الهوية المسيحية الفلسطينية ومسيحيي الشرق

Lebanon 24
30-01-2026 | 05:23
سلامة يتسلم كتابين عن الهوية المسيحية الفلسطينية ومسيحيي الشرق
سلامة يتسلم كتابين عن الهوية المسيحية الفلسطينية ومسيحيي الشرق photos 0
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع ،مدير تحرير جريدة "النهار" غسان الحجار ورئيس الاكليركية الكبرى للرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت اغابيوس ابو سعدى، وبحث مع الاول في التعاون في مشاريع مشتركة بين الوزارة و"النهار"، وتلقى من الثاني الدعوة الى تقديم كتابه "اليوم الثالث، قراءة في الهوية المسيحية الفلسطينية" والمشاركة في ندوة حوله في المهرجان اللبناني للكتاب في انطلياس في 15 اذار المقبل، وقدم له كتابه الثاني "مسيحيون في مهبّ الشرق".

ويقدم كتاب "اليوم الثالث" دراسة معمقة لوضع المسيحيين في فلسطين الذين يعيشون مع مواطنيهم "بين تاريخ مشبع بالجراح، وواقع مشوب بالتحديات، ومستقبل مشدود الى وعد لا يزال حياً بالايمان.
 
