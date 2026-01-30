تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد إنقلاب صهريج وتسرّب المازوت... هذا ما تشهده محلة سليم سلام الآن

Lebanon 24
30-01-2026 | 06:44
A-
A+
بعد إنقلاب صهريج وتسرّب المازوت... هذا ما تشهده محلة سليم سلام الآن
بعد إنقلاب صهريج وتسرّب المازوت... هذا ما تشهده محلة سليم سلام الآن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت غرفة التحكم المروري أنه تمت معالجة تسرب مادة المازوت من قبل المعنيين على الطريق المحازية لجسر الكولا محلة سليم سلام باتجاه بيروت بسبب انقلاب صهريج.
 
وأشارت إلى أن حركة المرور طبيعية في المحلة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطع أوتوستراد الميناء باتّجاه بيروت بسبب تعطّل صهريج وتسرّب المازوت
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إنقلاب صهريج مازوت على جسر سليم سلام
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم ولغاية أسبوع.. إليكم ما ستشهده محلّة سليم سلام
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة كرم الزيتون الاشرفية بسبب تسرب مادة المازوت
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة التحكم

على الطريق

سلام بات

بيروت

المعن

كولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-30
Lebanon24
10:53 | 2026-01-30
Lebanon24
10:18 | 2026-01-30
Lebanon24
10:17 | 2026-01-30
Lebanon24
10:00 | 2026-01-30
Lebanon24
09:58 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24