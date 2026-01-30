بعد إنقلاب صهريج وتسرّب المازوت... هذا ما تشهده محلة سليم سلام الآن

أعلنت المروري أنه تمت معالجة تسرب مادة المازوت من قبل المعنيين المحازية لجسر الكولا محلة باتجاه بسبب انقلاب صهريج.

وأشارت إلى أن حركة المرور طبيعية في المحلة.