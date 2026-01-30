البزري: حرية الإعلام ركيزة أساسية للديمقراطية وصمود المجتمع

حيّا النائب الدكتور "إعلاميي اللبنانيين والفلسطينيين على تضامنهم مع زملائهم، في مواجهة الاعتداءات المُتكررة التي تطال الإعلاميين، والتي تهدف إلى منع نقل الأخبار وتوثيق المآسي والأضرار والمجازر المرتكبة".وأكد في بيان " أن هذه الاعتداءات تُشكّل محاولة واضحة لإسكات الحقيقة وحجب الصورة عن الرأي العام"، داعياً إلى" ضرورة حماية الإعلاميين وصون حقهم في نقل الخبر ونشره وتصويره بحرية".وشدّد على" أن حرية الرأي وحرية الإعلام تُشكّلان الدعامة الأساسية للديمقراطية، وأحد أبرز عناصر صمود المجتمعات في وجه القمع والانتهاكات".