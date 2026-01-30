عن "غارة صديقين"... فيديو وبيان للجيش الإسرائيليّ

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي كان يعمل على ترميم بنى تحتية عسكرية في جنوب



🔸هاجم جيش الدفاع في وقتٍ سابق في منطقة صديقين وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان متورطًا في محاولات لاعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله الإرهابي في… pic.twitter.com/rQ4mncBgUa