انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة.. ومحال الصاغة تُقفل أبوابها غداً

علم " "أنّ عدداً كبيراً من محال بيع والمجوهرات اتّخذ قراراً بإقفال أبوابه غداً، وذلك على خلفيّة الانهيار القوي والمفاجئ في أسعار الذهب والفضّة في الأسواق.



وبحسب المعلومات، جاء هذا القرار في ظلّ حالة من الترقّب والقلق التي تسود القطاع، بانتظار ما ستؤول إليه حركة الأسعار خلال الساعات المقبلة، وما سيصدر عن سوق الذهب العالمي من مؤشرات جديدة.





وأفادت مصادر مطّلعة أنّ أصحاب المحال فضّلوا التريّث وعدم البيع أو الشراء حاليًا، تفاديًا لأي خسائر إضافية، إلى حين اتّضاح الاتجاه النهائي للأسعار.