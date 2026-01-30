عن نصرالله وبرّي.. ماذا قال باسيل؟

قال رئيس " " النائب إنه "يؤيد السلام مع إذا ساهم ذلك في إعادة حقوق ".



وفي الشأن السياسي، صرّح في حديث عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، بأنّ "هناك نية بتأجيل الانتخابات النيابية"، مشيراً إلى أنّ "القرار النهائي بهذا الخصوص هو بيد الخارج".



وعن مسألة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بعد الانتخابات، أعلن باسيل أنه "لن ينتخب لرئاسة مجلس النواب"، وأضاف: "سنغلب موجة الحقد ضد الحر، وعلى كل شخص أن يشعر بالهيبة حينما يسمع باسمي، وعلاقتي الوثيقة بالرئيس أثارت غيرة داخل العائلة".



ووصف باسيل الجيش بـ"المقدس"، قائلاً إن "هناك من يُطالب المؤسسة العسكرية بالدخول في صراع مع والطائفة الشيعية".



وفي حديث عن السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، قال باسيل: "أحبهُ، وكنت أول من نعاه وغيابي عن تشييعه في شباط 2025 سببه الخلاف السياسي مع حزب الله".

