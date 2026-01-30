تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عن نصرالله وبرّي.. ماذا قال باسيل؟
30-01-2026
قال رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
إنه "يؤيد السلام مع
إسرائيل
إذا ساهم ذلك في إعادة حقوق
لبنان
".
وفي الشأن السياسي، صرّح
باسيل
في حديث عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، بأنّ "هناك نية بتأجيل الانتخابات النيابية"، مشيراً إلى أنّ "القرار النهائي بهذا الخصوص هو بيد الخارج".
وعن مسألة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بعد الانتخابات، أعلن باسيل أنه "لن ينتخب
الرئيس نبيه بري
لرئاسة مجلس النواب"، وأضاف: "سنغلب موجة الحقد ضد
التيار الوطني
الحر، وعلى كل شخص أن يشعر بالهيبة حينما يسمع باسمي، وعلاقتي الوثيقة بالرئيس
ميشال عون
أثارت غيرة داخل العائلة".
ووصف باسيل الجيش بـ"المقدس"، قائلاً إن "هناك من يُطالب المؤسسة العسكرية بالدخول في صراع مع
حزب الله
والطائفة الشيعية".
وفي حديث عن
الأمين العام
السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، قال باسيل: "أحبهُ، وكنت أول من نعاه وغيابي عن تشييعه في شباط 2025 سببه الخلاف السياسي مع حزب الله".
