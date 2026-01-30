"التغذية ستتراجع".. الغارات تطال خط خدمات للمياه في الجنوب

أعلنت " " في بيان، "عن انخفاض التغذية بالمياه من محطة آبار في ، بسبب تضرر خط الكهربائي الذي يغذي المحطة، إثر الاسرائيلية الأخيرة".



وأشارت المؤسسة إلى أنها "تبذل جهوداً مضاعفة لاستكمال التغذية بالمياه، لكنها لا يمكنها في الوقت نفسه ضمان استمرار التغذية الكهربائية الخارجة عن ارادتها وصلاحياتها، علماً أنها تبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تستفيد من محطة آبار تفاحتا".





وتمنت على "المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى، لحين استعادة التغذية بالمياه كالمعتاد".