لبنان
"التغذية ستتراجع".. الغارات تطال خط خدمات للمياه في الجنوب
Lebanon 24
30-01-2026
|
16:56
أعلنت "
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
" في بيان، "عن انخفاض التغذية بالمياه من محطة آبار
تفاحتا
في
جنوب لبنان
، بسبب تضرر خط
الخدمات العامة
الكهربائي الذي يغذي المحطة، إثر
الغارات
الاسرائيلية الأخيرة".
وأشارت المؤسسة إلى أنها "تبذل جهوداً مضاعفة لاستكمال التغذية بالمياه، لكنها لا يمكنها في الوقت نفسه ضمان استمرار التغذية الكهربائية الخارجة عن ارادتها وصلاحياتها، علماً أنها تبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع
التيار
الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تستفيد من محطة آبار تفاحتا".
وتمنت على "المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى، لحين استعادة التغذية بالمياه كالمعتاد".
