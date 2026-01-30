مقدّمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان. بي. ان"



طويت صفحة الموازنة على قاعدة "صدق" بعد مخاض صعب على مدى ثلاثة أيام وشكل إقرارها إنجازا وتتويجا لست جولات من الجلسات سجل فيها نجاح للرئيس نبيه بري في حسن إدارتها وضبط ايقاعها في ظل الاصطفافات الحاصلة في البلد والمنسحبة الى النقاشات في رحاب الجلسات.



كما انسحب المخاض على الموضوع المتصل بمطالب موظفي القطاع العام والعسكريين إلا انه انتهى الى التزام حكومي بإنصاف هذه الفئات عبر ارسال مشروع الى المجلس النيابي بهذا الشأن قبل الخامس عشر من شباط.



واليوم يتحول الانتباه الى جلسة المنعقدة في قصر بعبدا برصيد اربعين بندا في جدول الأعمال يتناول بعضها تعيينات في بعض القطاعات وموضوع المحكومين بين وسوريا وإعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي حيث أقر مجلس الوزراء خطة إعادة الإعمار مع بعض التعديلات مع إصرار وزراء الثنائي بعد محاولات عدة لتأجيلها.



ولا يتضمن جدول الأعمال أي بند يتعلق بتصور الجيش لحصرية السلاح شمال الليطاني باعتبار ان هذا الموضوع سيطرح بعد عودة قائد الجيش من زيارته المرتقبة الى .



وعشية هذه الزيارة التقى العماد رودولف هيكل اليوم الرئيس جوزف عون الذي كانت له سلسلة مواقف ذات صلة بالملف الجنوبي.



فقد شدد رئيس الجمهورية أمام وفد من البلدات الحدودية على ان إعادة إعمار القرى الحدودية الجنوبية المدمرة والمتضررة تأتي في صدارة الأولويات تسهيلا لعودة ابناء هذه القرى الى ممتلكاتهم وأراضيهم مؤكدا أن كل ما يقال عن مناطق خالية او اقتصادية هو مجرد كلام لم يطرحه أحد معنا.



وأمام وفد من عائلة النقيب المتقاعد أحمد شكر الذي خطفه الموساد قال الرئيس عون إن ملف المحتجزين والأسرى في اسرائيل هو محور متابعة يومية ومطروح في المفاوضات أمام لجنة الميكانيزم. وتتوسع المتابعة نحو التطورات الاقليمية المرتبطة بالحشد العسكري الأميركي حول إيران.



وفي هذا الشأن تواصل ادارة الرئيس دونالد ترامب ممارسة سياسة الترهيب والترغيب تجاه طهران.



في موازاة اكتمال الطوق العسكري الأميركي قال ترامب إنه كان على اتصال بالقيادة الإيرانية خلال الأيام الأخيرة وإنه يعتزم مواصلة هذه الاتصالات لإقناع طهران بعدم تطوير أسلحة نووية وعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.



وعلى خط مواز ترصد مساع اقليمية للسعودية وقطر وعمان ومصر وتركيا لسحب فتائل الخيارات العسكرية واعتماد لغة الدبلوماسية والحوار.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام. تي.في"



وفي اليوم الرابع استراحت الحكومة من هم الموازنة، وعقدت اجتماعا بجدول أعمال عادي. لكن ضعف التصويت امس لمصلحة الموازنة طرح اسئلة كثيرة عن وضع الحكومة، اذ انها حصلت على تأييد اقل من نصف عدد اعضاء مجلس النواب، ما يعني ان البرلمان لم يمنح الموازنة التأييد المطلوب.



واللافت ان كتلا ممثلة بالحكومة إما لم تصوت مع الموازنة كالقوات واما امتنعت عن التصويت كالكتائب. والسبب في ذلك ان الموازنة التي قدمتها حكومة نواف سلام دخلت المجلس مشروعا حكوميا لكنها خرجت بصيغة لا تشبه الصيغة الاولى.



اكثر من ذلك فان المعارضين للموازنة من قلب الحكومة يعتبرون ان بعض التعديلات الواسعة التي ادخلت تخالف الدستور ولاقت اعتراضات واسعة. لكن على رغم ذلك فان اعتمادات حولت من الاحتياطي الى مجالس وهيئات مثل مجلس الجنوب، ما يضع ملايين الدولارات في تصرف الثنائي وحلفائه في سنة الانتخابات. فهل يعني هذا ان الحكومة استسلمت وان هناك من صادر صلاحياتها وانتج موازنة لا يمكن محاسبتها عليها؟



في الاثناء واشنطن قالت كلمتها بشأن مستقبل لجنة الميكانيزم، فأكدت في بيان صدر عن سفارتها في انها لا تزال قائمة وانها ستعقد اجتماعات في الاشهر الاربعة المقبلة بمعدل اجتماع كل شهر.



اهمية هذا التأكيد انه يأتي قبل يوم من سفر قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى فلوريدا وواشنطن حيث يعقد لقاءات واجتماعات امنية وعسكرية مع الجانب على جانب كبير من الاهمية.



في هذا الوقت قطار الانتخابات النيابية انطلق نظريا مع صدور دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية. لكن السؤال الاساسي يبقى: وفق اي قانون ستجرى الانتخابات في ظل عدم اصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ حتى الان؟



البداية من شرخ سياسي عميق بدأ يتظهر بين أمل وحزب الله عبر تبني الرئيس بري بعض منطق المعارضة الشيعية. فهل بدأت نهاية التفاهم بين الثنائي الشيعي؟





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"



ايران منفتحة على التفاوض المبني على العدالة والاحترام، ومستعدة للرد بقوة على اي عدوان ..



هي الثابتة الايرانية التي حملها وزير خارجية الجمهورية الاسلامية عباس عرقجي الى اسطنبول، حيث بحث مع الرئيس التركي ووزير خارجيته آخر مآلات التصعيد الاميركي الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم.



وبمنطق الواثق من حقه وسيادة بلده، اكد عراقجي ان القدرات الدفاعية الايرانية غير قابلة للتفاوض، وانه لا محادثات مباشرة مع واشنطن حاليا في ظل استمرار التهديدات..



وعليه اكدت تركيا معارضتها التامة لاي عمل عسكري ضد ايران، معتبرة ان حل المشاكل في المنطقة يجب ان يكون بقيادة اهلها وليس باملاءات خارجية..



وليس خارجا عن سياق التحرز من خطورة اي تهور عسكري اميركي ارتفعت اصوات من داخل واشنطن تحذر ادارة ترامب من تداعيات كارثية لاي خيار عسكري ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو ما تجمع عليه دول المنطقة العربية والاسلامية..



في دولتنا اجماع على خطورة المرحلة التي تفرضها العدوانية الصهيونية وتطورات المنطقة، فيما التطور في اداء السلطة تجاه الملفات الملحة بدا واضحا، فرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد امام وفد من رؤساء بلديات القرى والبلدات الجنوبية ان اعادة اعمار ما هدمه العدو الصهيوني اولوية وطنية، ومجددا امامهم وأمام عائلة الضابط في الامن العام احمد شكر الذي اختطفه العدو الصهيوني من البقاع قبل اسابيع قليلة ان ملف المحتجزين والاسرى في السجون الاسرائيلية محور اهتمام الرئاسة في المفاوضات والمتابعات الدولية..



ومحور الاهتمام الحكومي كان اليوم اقرار آلية اعادة الاعمار خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا بعد اصرار من وزراء الثنائي، تماما كما فعل نوابهما ابان اقرار الموازنة الحكومية في مجلس النواب، حيث منحوا صوتهم لها بعد اقرار بند اعادة الاعمار كتثبيت لهذا الحق، وبعد انتزاع تعهد حكومي بمعالجة رواتب الموظفين والعسكريين كما اكد النائب حسن فضل الل للمنار..



اما ما يؤكده العدو الصهيوني جنوبا فلا يزال اصراره على عدم الالتزام بوقف اطلاق النار، مع تفجيراته اليومية لمنازل الجنوبيين، وغاراته التي ادت اليوم الى ارتقاء شهيد في بلدة صديقين..





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او.تي. في"



اسمع تفرح، جرب تحزن.



عشية انتخابات 2022، رسم سمير جعجع امام الناخبين معادلة واضحة: انتخبونا، فينخفض سعر الدولار. قالها يومها بكل ثقة، وارفق قوله بأمثلة حول الارقام.



وبالثقة نفسها، المستمدة من القائد الملهم، رئيس جهازه الاعلامي يعد بوضع مسار الكهرباء على السكة الصحيحة خلال ستة اشهر، مع استلام القوات وزارة الطاقة. اما وزير الطاقة المعين من القوات، فيعلن بنفس منسوب الثقة منذ اليوم الاول : ما رح تسمعوا منا عبارة "ما خلونا"...



بين الانتخابات الماضية واليوم اربع سنوات. وبين وعد الستة اشهر واليوم، عام كامل من عمر حكومة يجلس فيها وزراء القوات جنبا الى جنب مع وزراء .



اما النتيجة، فمجددا، شتائم بحق جبران باسيل، من جعجع واركانه، وهرب من مناظرة تضع النقاط على الحروف دعاه اليها رئيس التيار بالقول: "ادعو مارسيل غانم لينظم مناظرة وبين سمير جعجع لنكشف فيها للرأي العام اللبناني من هو الفاسد والمجرم والمرتكب بحق المسيحيين واللبنانيين ودولتهم ووطنهم". واضاف: "اعرف انه لن يجرؤ لأنه جبان ولأني سأكشف كل كذبه وجرائمه، ليس بحق الناس الذين نحرهم يوما، ولكن بحق الكيان الذي ينحره كل يوم"، ختم باسيل...



فمم يخاف رئيس القوات؟ ولماذا يرفض المناظرة مع رئيس التيار؟



سؤال برسم الرأي العام اللبناني عموما والمسيحي خصوصا، الذي سئم لغة الالغاء، من زمن التمرد على بشير الجميل، ثم الصدام مع جميع قادة القوات السابقين، الى نفي رئيس الجمهورية امين الجميل، فالحرب مع الجيش اللبناني بقيادة العماد ميشال عون.



اما القضية، فصارت بالتعابير السوقية، وبالكلام عن الارجل، بما قد تنجح في تعبئة بعض الانصار، لكن بالتأكيد طعن مجتمعا كاملا لا يريد الا المصالحة والتفاهم والسلام... حتى مع المجرمين في الحرب، والساقطين في السلم، والفاشلين خلال عام كامل من الحكم في اربع وزارات اساسية من وزارات دولة لبنان عام 2026.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال. بي. سي"



إلى اللقاء في الاخر من شباط . هو الموعد الذي ضرب أمس لأيجاد مخرج لزيادة رواتب عسكريي الخدمة، وعسكريي التقاعد .



من الإثنين الثاني من شباط حتى الثامن والعشرين منه، ماذا سيحصل؟ هل تكون قد توافرت لدى وزير المال تكلفة الزيادات؟ وفي حال توافرت ، هل ستكون لديه ابواب الإيرادات لتغطية هذه الزيادات؟



وزير المال ياسين جابر في وضع لا يحسد عليه، فهو إن أخلف وأخل ، سيكون في



مواجهة مع الرأي العام، وهو إن تجاوب من دون تأمين الإيرادات، سيكون في مواجهة مع صندوق النقد الدولي، فأي الشرين سيختار؟



وفي انتظار ما سيتحقق في شهر، ماذا عن الملفات الباقية؟ مجلس البوزراء فكك أحد الالغام في العلاقات اللبنانية ، فاقر اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا. واشارت المعلومات الى ان أحدا من الوزراء لم يعترض على الاتفاقية.



ومن القرارات ، إقرار هيكلية إعادة الإعمار وآليتها مع تعديلات مهمة عليها.



واللافت مما جرى تسريبه عن جلسة مجلس الوزراء أن الرئيس عون هنأ وزير المال باسم مجلس الوزراء على كلامه في مجلس النواب وانجاز إقرار الموازنة.



إقليميا ودوليا، يستحيل على أحد التكهن بما سيقرره رئيس العالم دونالد ترامب في شأن إيران، والملف استقر اليوم على المعطيات التالية:



الولايات المتحدة الأميركية تواصل الحشد من دون أن يعني ذلك ان الحشد سيتبع بضربة.



إيران مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون التخلي، لا عن برنامجها النووي ولا عن صواريخها البالستية.



تركيا تقوم بمساع ديبلوماسية يقودها وزير خارجيتها هاكان فيدان الذي التقى اليوم نظيره التركي عباس عراقجي، الذي أعلن أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، لكن المفاوضات يجب أن تكون منصفة، وألا تشمل قدرات إيران الدفاعية،ويتابع :" عليهم بالتأكيد التخلي عن تهديداتهم وتغيير نهجهم .



في المقابل ، يقول الرئيس ترامب : أسطول كبير يتجه ألى ايران أكبر من الذي أبحر إلى فنزويلا.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



بالأمس ساحة النجمة واليوم قصر بعبدا واذا كان ختام جلسات الموازنة قد مر بشق النفس وسط شعبوية الكلمات وفوضى السجالات وتحركات الشارع والتي ختمت على وعود شباط المنتظر فإن اللافت كان حالة الانفصام التي طبعت بعض الاحزاب والقوى صاحبة التمثيل المزدوج في الحكومة والمجلس وخصوصا على ضفة ثنائي القوات والكتائب حيث الوزراء جزء من الحكومة صاحبة مشروع الموازنة والنواب في المجلس يصوتون ضدها لزوم الشارع ومواعيد الانتخابات المقبلة واليوم انعقد مجلس الوزراء.



في القصر على عنوانين تصدرا ساحة الجلسة المحكومون السوريون واعادة الإعمار وقد أقر المجلس اتفاقية نقل عدد من المحكومين من لبنان الى سوريا خلال ثلاثة اشهر.



هذا الملف الذي استغرق اشهرا من التحضير وشهد تباينات في وجهات النظر وتبادلا للزيارات بين الجانبين يمكن ان يشكل في خواتيمه بداية لعلاقة اشمل بين البلدين تأخذ في طياتها ملفات قيد الدرس والمعالجة ضمن الأطر السياسية والامنية والاقتصادية.



الجلسة الحكومية المعقودة على ايقاع حركة المسيرة المنخفضة في اجواء الضاحية وجوارها وغارات عنيفة استهدفت اكثر من منطقة في جنوب لبنان أقرت ايضا تحديد منهجية وآليات التدخل ضمن مسار اعادة الاعمار ما قد يساهم في تحرير الآلية من دائرة الانتظار ووضعها على المنصة النظرية بانتظار انطلاق قطار التطبيق العملي.



وما بين الاقرار النظري والتطبيقات العملية متسع من الاستحقاقات الآتية تبدأ بزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى واشنطن حيث سيلتقي مسؤولين اميركيين في البنتاغون ووزارة الخارجية واعضاء في الكونغرس على ان يكون اللقاء الابرز مع قائد القيادة المركزية الجنرال براد كوبر.



ونتائج زيارة هيكل سوف يبنى عليها في استحقاقات شباط الآتية من خطة حصر السلاح في مرحلتها الثانية وصولا الى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش ومدى الاستجابة الداخلية لتأمين اجماع وطني على تسليم السلاح وتحديد مصيره وحزب الله مطالب قبل غيره بالسير على سكة الوفاق الوطني والتي كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا يزال من اول الداعين له.



وبعد غيبة عن ساحة اللقاءات عادت الميكانيزم عبر بيان للسفارة الاميركية في بيروت لتضرب مواعيد لها على مسافة الاشهر الاربعة المقبلة, لكن اللافت في الامر هو اعتبار اللقاءات بمثابة المنتدى الاساسي للتنسيق العسكري بين الاطراف المشاركة ما يطرح السؤال عن مصير التمثيل المدني في الميكانيزم.



ومسار الامور وسط الرغبات الاسرائيلية في تفاوض سياسي ثلاثي خارج اطار الميكانيزم العسكري.



ومن اللغة العسكرية الساخنة الى الكلام الدبلوماسي المفتوح على احتمالات التفاوض والحلول بين واشنطن وطهران حيث يتحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب بلغة الامل بتجنب القيام بعمل عسكري ضد ايران, ويجيب الايراني عباس عراقجي من تركيا باعلانه الاستعداد للعودة الى طاولة المفاوضات إن كانت قائمة على العدل والاحترام المتبادلين.



وما بين السفن الحربية الاميركية المبحرة صوب ايران وبين الجهود الممتدة على مساحات دبلوماسية تركية وخليجية يبقى الباب مفتوحا على احتمالات عقد التسويات وابرام الصفقات في ربع الساعة الاخيرة.

Advertisement