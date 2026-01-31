تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لهذه الأسباب يستمر "الثنائي الشيعي"بدعم الحكومة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 03:00
A-
A+
لهذه الأسباب يستمر الثنائي الشيعيبدعم الحكومة
لهذه الأسباب يستمر الثنائي الشيعيبدعم الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم الضجيج السياسي والإعلامي الذي رافق مسار الحكومة في الأسابيع الأخيرة، إلا أنّ الوقائع البرلمانية أظهرت بوضوح أنّ "الثنائي الشيعي" كان صاحب المساهمة الأبرز في إعادة تعويم الحكومة ومنحها جرعة الاستمرار، سواء من خلال تأمين الثقة مرة ثانية قبل أشهر أو عبر التصويت لصالح الموازنة امس.


هذا الدور بدا لافتًا، لا سيما إذا ما قورن بمواقف قوى سياسية أخرى تُصنَّف في خانة الداعمين للحكومة سياسياً، لكنها امتنعت أو رفضت صراحة إعطاء أصواتها لصالح الموازنة، في خطوة تحمل الكثير من الدلالات السياسية.


أحد الأسباب الأساسية لهذا السلوك يعود إلى رغبة حزب الله في مراعاة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يُنظر إليه كعرّاب أساسي لهذه الموازنة، عبر الدور الذي لعبه الوزير ياسين جابر، بوصفه وزيرًا شيعيًا يتولى الحقيبة السيادية الشيعية. من هذا المنطلق، لم يكن مقبولًا بالنسبة للثنائي تسجيل سابقة بعدم التصويت على الموازنة، لما لذلك من انعكاسات سياسية مباشرة على موقع بري ودوره داخل النظام، وعلى صورة التوازنات الداخلية للطائفة الشيعية في الدولة.

لكن هذا السبب، على أهميته، لا يُختصر به المشهد كاملًا. فالسبب الثاني، والأكثر عمقًا، يتمثل في أنّ "الثنائي الشيعي" يبدو راضيًا عن هذه الحكومة أكثر مما يُظهره الخطاب الإعلامي. هذا الرضى لا يرتبط إطلاقًا بمواقف الحكومة أو خطابها الذي يتضمن، في كثير من الأحيان، لهجة تصادمية أو معادية للحزب، بل على العكس، لأن هذه الحكومة تمنح هذا الخطاب طابعًا رسميًا لبنانيًا، وبذلك، تتحول المواجهة مع الحزب من حالة ضغط خارجي مباشر إلى إطار سياسي داخلي مضبوط، يخفف، ولو بشكل محدود، من حجم الضغوط ويقلل من احتمالات الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب.

في موازاة ذلك، يعمل حزب الله على كسب الوقت، وإعادة ترتيب واقعه الأمني والميداني والعسكري، في مرحلة يُدرك فيها أنّه يمر بإحدى أضعف محطاته التاريخية. من هنا، يصبح تثبيت الاستقرار النسبي داخل النظام أولوية تفوق الاعتبارات الإعلامية أو الشعبية.


وعليه، يمكن القول إنّ الثنائي الشيعي يتبع اليوم استراتيجية واضحة تقوم على تثبيت حضوره داخل بنية النظام اللبناني، والتأكيد على أنّه جزء لا يتجزأ منه، لا كقوة خارجة عنه بل كعنصر مندمج في مؤسساته، حتى وإن جاء ذلك على حساب صورته الإعلامية أو شعاراته التقليدية.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حكومة "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 13:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح لـ"الثنائي الشيعي" في "بيروت الثانية"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 13:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" يثبت مبدأ التحالف ويصون العلاقة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 13:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
النقاش بشأن مواقف رئاسة الجمهورية يكشف فجوة داخل "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 13:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بري

البرلمان

حزب الله

برلماني

الشيعية

الثنائي

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-31
Lebanon24
05:37 | 2026-01-31
Lebanon24
05:22 | 2026-01-31
Lebanon24
05:18 | 2026-01-31
Lebanon24
05:14 | 2026-01-31
Lebanon24
05:02 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24