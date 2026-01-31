عبدالله: تسليم السجناء السوريين وفق اتفاق خطوة صحيحة

كتب النائب على منصة "إكس": "تسليم السجناء السوريين للقضاء السوري، وفق الاتفاق القضائي بين الدولتين، هو خطوة صحيحة، يجب التنويه بها، على طريق معالجة كل الملفات العالقة بين وسوريا ،على قاعدة المصالح المشتركة والعلاقات الندية الاخوية. علينا تنقية وتصويب وتصحيح كل التشوهات التي حكمت علاقاتنا ايام الوصاية".

