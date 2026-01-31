في هذه المنطقة.. العثور على قنبلة عنقودية!

عُثر على قنبلة عنقودية بالقرب من منزل المواطن " "، في بلدة في ، بحسب مندوبة " ".



ويعمل الجيش حاليًا على معالجة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال تقرر تفجير القنبلة، سيتم إبلاغ المواطنين مسبقًا بموعد التفجير.



ودعت الجهات المعنية الأهالي إلى عدم الهلع والتقيد بالتعليمات الصادرة حرصًا على السلامة العامة

Advertisement