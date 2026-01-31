تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إلى المواطنين.. تحذير من "قوى الأمن"

Lebanon 24
31-01-2026 | 11:34
A-
A+
إلى المواطنين.. تحذير من قوى الأمن
إلى المواطنين.. تحذير من قوى الأمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة، في بلاغ، أنّه "نتيجة المتابعة والتحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن وجود منصّات مراهنات وقمار إلكتروني غير شرعي تُدار من خارج الأراضي اللبنانية".
أضاف البلاغ:" وقد لوحظ أنّ القائمين على هذه المنصّات يعمدون إلى التواصل مع المواطنين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولا سيّما تطبيق «واتساب»، ويطلبون منهم الدخول إلى هذه المنصّات، ثم فتح حسابات لدى شركات تحويل الأموال وتسليمهم اسم المستخدم (Username) وكلمة المرور (Password) الخاصَّين بهذه الحسابات، ليُصار إلى استخدامها من قبل شبكات خارجيّة مجهولة تُدير هذه المنصّات غير الشرعيّة من خارج لبنان، بهدف إجراء عمليات المراهنات والقمار الإلكتروني من خلالها، وذلك مقابل مبالغ ماليّة شهريّة تُدفع للأشخاص الذين تُفتح الحسابات بأسمائهم، من دون أن تكون لهم أي قدرة على التحكّم بهذه الحسابات أو بوجهة استعمالها".

وحذّر البلاغ المواطنين من الانجرار وراء هذه الإغراءات الماليّة، ومن الإقدام على فتح حسابات ماليّة وتسليم بياناتها لأشخاص مجهولين وموجودين خارج الأراضي اللبنانية، لما قد يترتّب على ذلك من مسؤوليّات قانونيّة جسيمة وملاحقات قضائيّة، نظرًا لاستخدام هذه الحسابات في هذه الأعمال غير المشروعة أو في نشاطات أخرى مشبوهة.

ودعت المديريّة العامّة إلى التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، والإبلاغ عن أي محاولات من هذا النوع، عبر خدمة «بلّغ» المتوافرة على موقع الإلكتروني https://isf.gov.lb، أو من خلال تحميل التطبيق (App) العائد لقوى الأمن الداخلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من قوى الأمن للمواطنين: إنتبهوا من الدولار المجمّد
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الصفحة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"عصابات وهمية تبيع جنسيات أوروبية".. تحذير من الأمن العام للمواطنين!
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب "الاعتدال الوطني" يزورون مدير عام قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب مكافحة القمار

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

كلمة المر

اللبنانية

واتساب

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-31
Lebanon24
16:44 | 2026-01-31
Lebanon24
16:22 | 2026-01-31
Lebanon24
15:53 | 2026-01-31
Lebanon24
15:46 | 2026-01-31
Lebanon24
15:34 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24