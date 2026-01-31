تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين: نرفض قرار الأونروا بتقليص ساعات العمل والرواتب

Lebanon 24
31-01-2026 | 13:15
أعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" و"الحراك الفلسطيني المستقل" و"الفلسطينيون المهجّرون من سوريا"، في بيان، رفضهم القاطع للقرار الصادر عن إدارة الأونروا بتقليص ساعات العمل والرواتب بنسبة 20%.


واعتبروا أن "هذا القرار هو تخلٍّ فاضح عن المسؤولية الإنسانية وتحميلٍ مباشر للاجئين والموظفين تبعات الفشل المالي الدولي، ويشكّل اعتداءً مباشراً على كرامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعمّق الكارثة الإنسانية داخل المخيمات، وينعكس بشكل خطير على الخدمات الأساسية التي أُنشئت الأونروا من أجلها".


وذكر بيان اللجنة أن "اقتطاع 20% من الرواتب في ظل الانهيار الاقتصادي في لبنان يدفع مئات العائلات إلى الفقر والعجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية"، وأضاف: "كذلك، فإنّ تقليص ساعات العمل في المدارس والعيادات سيؤدي حتماً إلى تراجع جودة التعليم والرعاية الصحية وتكدّس الحالات، ما يفرغ دور الأونروا الإغاثي من مضمونه".



ووجد البيان أن "تعديل الرواتب وشروط العمل بقرار أحادي يشكّل خرقاً للعقود والأعراف النقابية ويهدد الأمان الوظيفي لآلاف العاملين"، وأضاف: "بدلاً من الضغط على الدول المانحة وتأمين التمويل اللازم، اختارت إدارة الأونروا أسهل الطرق: تحميل الموظفين واللاجئين كلفة الأزمة".



وطالب البيان بـ"التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار تقليص الرواتب وساعات العمل، حماية حقوق الموظفين ووقف أي إجراءات تمس دخلهم أو استقرارهم الوظيفي وضمان استمرارية وجودة خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين دون تقليص أو انتقاص"، محملاً إدارة الأونروا والمفوض العام والمديرة الإقليمية "المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية داخل المخيمات"، مؤكداً "اننا سنلجأ إلى خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوق اللاجئين وكرامة العاملين".
