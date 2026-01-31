المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إن " التي حمت طول السنين الماضية ستبقى تحميه، ولن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج".







وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ" " في حزين، شدّد على أن "لبنان بحاجة الى أن نجلس جميعنا ونتكلم، لأن هي عدو لكل لبنان ولكل طوائفه"، وأضاف: "إسرائيل تريد أن تكون إسرائيل الكبرى ولن تفرق بين أحد من أبناء الشعب اللبناني".







وختم المقداد معتبراً أن "لبنان هو أول حجر عثرة أمام مشروع إسرائيل الكبرى، وسيبقى حجر عثرة"، وتابع: "سنبقى على تصميمنا على أن لا يدخل أي الى أرضنا وأثبتت التجارب ذلك، وستؤكد ذلك في ".



