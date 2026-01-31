تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها

Lebanon 24
31-01-2026 | 15:34
المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها
المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها photos 0
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد إن "المقاومة التي حمت لبنان طول السنين الماضية ستبقى تحميه، ولن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج".



وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في حزين، شدّد المقداد على أن "لبنان بحاجة الى أن نجلس جميعنا ونتكلم، لأن إسرائيل هي عدو لكل لبنان ولكل طوائفه"، وأضاف: "إسرائيل تريد أن تكون إسرائيل الكبرى ولن تفرق بين أحد من أبناء الشعب اللبناني".



وختم المقداد معتبراً أن "لبنان هو أول حجر عثرة أمام مشروع إسرائيل الكبرى، وسيبقى حجر عثرة"، وتابع: "سنبقى على تصميمنا على أن لا يدخل أي صهيوني الى أرضنا وأثبتت التجارب ذلك، وستؤكد ذلك في المستقبل".
المستقبل

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

المقداد

صهيوني

