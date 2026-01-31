تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها
Lebanon 24
31-01-2026
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
علي المقداد
إن "
المقاومة
التي حمت
لبنان
طول السنين الماضية ستبقى تحميه، ولن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج".
وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"
حزب الله
" في حزين، شدّد
المقداد
على أن "لبنان بحاجة الى أن نجلس جميعنا ونتكلم، لأن
إسرائيل
هي عدو لكل لبنان ولكل طوائفه"، وأضاف: "إسرائيل تريد أن تكون إسرائيل الكبرى ولن تفرق بين أحد من أبناء الشعب اللبناني".
وختم المقداد معتبراً أن "لبنان هو أول حجر عثرة أمام مشروع إسرائيل الكبرى، وسيبقى حجر عثرة"، وتابع: "سنبقى على تصميمنا على أن لا يدخل أي
صهيوني
الى أرضنا وأثبتت التجارب ذلك، وستؤكد ذلك في
المستقبل
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المقداد: شهداء المقاومة وجرحاها حماة سيادة لبنان واستقلاله
Lebanon 24
المقداد: شهداء المقاومة وجرحاها حماة سيادة لبنان واستقلاله
01/02/2026 03:04:42
01/02/2026 03:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: ستبقى المقاومة سدًا منيعًا في وجه الأعداء
Lebanon 24
المقداد: ستبقى المقاومة سدًا منيعًا في وجه الأعداء
01/02/2026 03:04:42
01/02/2026 03:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي: لا يمكن إعادة القروض التي سنحصل عليها من أوروبا إلا على حساب الأصول الروسية
Lebanon 24
زيلنسكي: لا يمكن إعادة القروض التي سنحصل عليها من أوروبا إلا على حساب الأصول الروسية
01/02/2026 03:04:42
01/02/2026 03:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: كنا نتمنى أن تكون مواقف وزير الخارجية تحقق مصلحة لبنان وشعبه
Lebanon 24
المقداد: كنا نتمنى أن تكون مواقف وزير الخارجية تحقق مصلحة لبنان وشعبه
01/02/2026 03:04:42
01/02/2026 03:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المستقبل
حزب الله
المقاومة
إسرائيل
المقداد
صهيوني
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2026-01-31
31/01/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
Lebanon 24
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
16:44 | 2026-01-31
31/01/2026 04:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
Lebanon 24
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
16:22 | 2026-01-31
31/01/2026 04:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
Lebanon 24
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
15:53 | 2026-01-31
31/01/2026 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال عن "أموال تدخل لبنان".. ما علاقة "الأونروا"؟
Lebanon 24
سؤال عن "أموال تدخل لبنان".. ما علاقة "الأونروا"؟
15:46 | 2026-01-31
31/01/2026 03:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
Lebanon 24
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
04:15 | 2026-01-31
31/01/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
07:00 | 2026-01-31
31/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-01-31
مقدمات النشرات المسائيّة
16:44 | 2026-01-31
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
16:22 | 2026-01-31
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
15:53 | 2026-01-31
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
15:46 | 2026-01-31
سؤال عن "أموال تدخل لبنان".. ما علاقة "الأونروا"؟
15:29 | 2026-01-31
"متعاقدو الأساسي": نحمّل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية أي تصعيد
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 03:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 03:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 03:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24