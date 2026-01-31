تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عون الى اسبانيا ووزير الخارجية الفرنسي في بيروت الاسبوع المقبل
Lebanon 24
31-01-2026
|
23:14
تشهد الايام القليلة المقبلة محطات وزيارات مهمة تندرج في اطار سعي
لبنان
الى تفعيل لجنة الميكانيزم ووقف الاعتداءات الاسرائيلية والزام اسرائيل الانسحاب من النقاط
اللبنانية
المحتلة واعادة الاسرى والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701.
كما يتركز التحرك اللبناني ايضا على العمل من اجل تعزيز الجيش وانجاح مؤتمر دعمه المنتظر عقده في 5 آذار في
باريس
وتوفير المساعدات اللازمة لتعزيزه من اجل القيام بدوره، لا سيما بعد نجاحه في مهمته جنوبي نهر الليطاني.
ويتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اليوم الى اسبانيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من ملك اسبانيا ورئيس وزرائها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الزيارة ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مشاركة
مدريد
في دعم
الجيش اللبناني
، بالاضافة الى موضوع قوات اليونيفيل التي تشارك فيها اسبانيا والتي ابدت استعدادها مثل
فرنسا
وايطاليا لابقاء قوات لها في الجنوب بعد انتهاء عمل القوات الدولية.
وسيتخلل الزيارة ايضا توقيع اتفاقيات بين البلدين منه اتفاقية تعاون زراعي واخرى تتعلق بالتعاون الثقافي.
وزير خارجية فرنسا
ومن المقرر أن يقوم
وزير الخارجية
الفرنسي جان نويل
بارو
بزيارة لبنان الاسبوع المقبل، ويلتقي الرؤساء الثلاثة لبحث التطورات والوضع الراهن.
وسيتركز البحث على موضوع التحضير لمؤتمر دعم الجيش المنوي عقده في باريس في 5 آذار، اضافة الى عمل لجنة الميكانيزم والوضع في الجنوب ومهمة قوات اليونيفيل والمرحلة بعد انتهاء مهلة عملها.
وكتبت «الديار» ان فرنسا اعربت عن استعدادها للابقاء على قوة لها في الجنوب في اطار التعاون مع الجيش بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، كما سيتطرق الى الاصلاحات التي تركز عليها فرنسا.
وقالت المصادر ان محادثات وزير الخارجية
الفرنسية
سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين في المرحلة التي قطعها التحضير لمؤتمر باريس، مشيرة الى ان الجهود التي تجريها فرنسا بالتعاون مع لبنان تتركز على تامين مشاركة اكبر عدد من الدول في هذا المؤتمر لتوفير وزيادة حجم المساعدات للجيش اللبناني.
