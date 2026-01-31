تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
-8
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الحكومة وعدت بزيادة الرواتب والوزير يرفض الالتزام قبل درس الكلفة
Lebanon 24
31-01-2026
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين
عويس
في "النهار":
سيكون المتقاعدون على موعد جديد مع الحكومة في شباط المقبل، بعدما قضى التعهد بمنحهم 6 رواتب إضافية مقسطة، 4 منها في شباط و2 في آذار، وسط أسئلة لا بد من أخذها في الاعتبار والتعامل معها في الوقت الفاصل عن حلول الدفعة الأولى، أولها من أين يتم تأمين المال؟ وإذا كان متوافراً فلمَ لم يدرج في الموازنة كما كانت الحكومة قد وعدت به؟ والأهم، هل يترافق الدفع مع خطوات وإجراءات إصلاحية على مستوى القطاع العام، ولا سيما قطاع التعليم الرسمي؟
لا بد في هذا السياق من التمييز بين من لا يزالون في الخدمة ومن تقاعدوا، مثل العسكريين المتقاعدين الذين تآكلت تعويضاتهم، وأساتذة التعليم الرسمي، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017، وما بين مستحقي التصحيح والمستفيدين منه على حساب عدم الإنتاجية.
وكان
مجلس الخدمة المدنية
قد أعدّ مشروعاً تصحيحياً للرواتب والأجور في القطاع العام، وأساتذة التعليم الرسمي، وعقدت اجتماعات عدة مع
اللجنة الوزارية
المكلفة هذا الملف في سياق المتابعة، على أن يعرض المشروع بصيغته النهائية على
مجلس الوزراء
خلال مهلة 6 أسابيع حدا أقصى لإقراره.
والمفارقة أن لا تقديرات رسمية لكلفة الزيادة على الخزينة، وتكشف معلومات أن مديرية الصرفيات في وزارة المال لم تكن قد أعدت تقديراتها، وبدأت بها الآن بعد قرار الحكومة.
وتقول مصادر إن قرار دفع الزيادات اتخذ على وقع الشارع وليس وفقاً لدراسة أثره على
المالية العامة
. ولعلّ هذا ما دفع وزير المال إلى الرد بنبرة عالية خلال كلمته
أمام النواب
في إطار رد الحكومة على المداخلات النيابية عندما وصف الأمر بـ"الاعتباطي"، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحكومة اتخاذ قرارات على هذا النحو، وكاشفاً أن "
لا أحد يعرف
كم تكلف!" وسأل: "نحن عايشنا إقرار سلسلة الرتب والرواتب السابقة، فإلى أين تريدون أخذ البلد؟".
وأوضح أن أيّ قرار اعتباطي هو بمثابة ساعة تخلّ ولا يمكن السير به، داعياً إلى إعطاء الوزارة مزيدا من الوقت.
واستمهل المتقاعدين حتى شباط لإعداد الجداول وتقييم الكلفة والبحث عن مصادر تمويلها، ولاسيما أن بعثة صندوق النقد تصل في التاسع من شباط ولا بد أن يكون لدى الحكومة رد على هذا الأمر.
كذلك، رفض جابر
التزام
أيّ تعهد قبل درس الأثر المالي وكلفته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل ينتقد الحكومة والمجلس النيابي: لماذا التأجيل إذا كان الجميع متفقين على زيادة الرواتب؟
Lebanon 24
باسيل ينتقد الحكومة والمجلس النيابي: لماذا التأجيل إذا كان الجميع متفقين على زيادة الرواتب؟
01/02/2026 13:56:26
01/02/2026 13:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري يطلب من رئيس الحكومة ووزير المال الاجتماع مجددا مع وفد العسكريين المتقاعدين قبل ادراج الصيغة النهائية لزيادة الرواتب
Lebanon 24
الرئيس بري يطلب من رئيس الحكومة ووزير المال الاجتماع مجددا مع وفد العسكريين المتقاعدين قبل ادراج الصيغة النهائية لزيادة الرواتب
01/02/2026 13:56:26
01/02/2026 13:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بوصعب: رئيس الحكومة جدّد الالتزام بإيجاد حل عادل لرواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين
Lebanon 24
بوصعب: رئيس الحكومة جدّد الالتزام بإيجاد حل عادل لرواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين
01/02/2026 13:56:26
01/02/2026 13:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي المركز التربوي عرضت مع وزير العمل ملف التقاعد وإعادة النظر في الرواتب
Lebanon 24
رابطة موظفي المركز التربوي عرضت مع وزير العمل ملف التقاعد وإعادة النظر في الرواتب
01/02/2026 13:56:26
01/02/2026 13:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
مجلس الخدمة المدنية
اللجنة الوزارية
المالية العامة
اللجنة الوزاري
مجلس الوزراء
لا أحد يعرف
مجلس الخدمة
أمام النواب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان توضيحيّ من بلديّة صيدا
Lebanon 24
بيان توضيحيّ من بلديّة صيدا
06:39 | 2026-02-01
01/02/2026 06:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع عدد كبير من سائقي "التوك توك" لقطع الطرقات
Lebanon 24
تجمع عدد كبير من سائقي "التوك توك" لقطع الطرقات
06:34 | 2026-02-01
01/02/2026 06:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا من تولوز: لبنان في قلب فرنسا
Lebanon 24
أبي رميا من تولوز: لبنان في قلب فرنسا
06:21 | 2026-02-01
01/02/2026 06:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي
Lebanon 24
اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي
06:18 | 2026-02-01
01/02/2026 06:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مناشير ألقاها العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
Lebanon 24
بالصور... مناشير ألقاها العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
06:11 | 2026-02-01
01/02/2026 06:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
07:00 | 2026-01-31
31/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
14:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:39 | 2026-02-01
بيان توضيحيّ من بلديّة صيدا
06:34 | 2026-02-01
تجمع عدد كبير من سائقي "التوك توك" لقطع الطرقات
06:21 | 2026-02-01
أبي رميا من تولوز: لبنان في قلب فرنسا
06:18 | 2026-02-01
اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي
06:11 | 2026-02-01
بالصور... مناشير ألقاها العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب
06:00 | 2026-02-01
"حزب الله" أمام 3 إحتمالات... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ عن سلاحه؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 13:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 13:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 13:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24