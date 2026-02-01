رسائل من "تيار المستقبل"

برزت مؤخراً تحركات ناشطة لتيار " "، وذلك تحضيراً لذكرى استشهاد الرئيس يوم 14 شباط الجاري.



وتقول مصادر مقربة من " " لـ" " إن كافة التحضيرات اللوجستية لإحياء الذكرى ستستكمل تماماً خلال أيام، في حين أن قد يأتي إلى قبل الذكرى بأيامٍ قليلة.





في المقابل، تقول المصادر إنّ الاجتماعات المستمرة لـ"التيار" بمواكبة من أمينه العام ، تُعطي رسائل سياسية وشعبية مفادها أن "التيار" حاضر بكوادره التنظيمية، ما يعني أن عملهُ ما زال مستمراً وبشكل مكثف.





أيضاً، تقول المصادر إن نشر لافتات بمناسبة 14 شباط تحملُ عبارات "تاريخنا إلو مستقبل"، لها دلالات واضحة على أن "التيار" مستمر مع الرئيس ، سياسياً وشعبياً.