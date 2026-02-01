رسائل من "تيار المستقبل"

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-02-2026 | 03:15
برزت مؤخراً تحركات ناشطة لتيار "المستقبل"، وذلك تحضيراً لذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم 14 شباط الجاري.
 
 
وتقول مصادر مقربة من "التيار" لـ"لبنان24" إن كافة التحضيرات اللوجستية لإحياء الذكرى ستستكمل تماماً خلال أيام، في حين أن الرئيس سعد الحريري قد يأتي إلى لبنان قبل الذكرى بأيامٍ قليلة.


في المقابل، تقول المصادر إنّ الاجتماعات المستمرة لـ"التيار" بمواكبة من أمينه العام أحمد الحريري، تُعطي رسائل سياسية وشعبية مفادها أن "التيار" حاضر بكوادره التنظيمية، ما يعني أن عملهُ ما زال مستمراً وبشكل مكثف.


أيضاً، تقول المصادر إن نشر لافتات بمناسبة 14 شباط تحملُ عبارات "تاريخنا إلو مستقبل"، لها دلالات واضحة على أن "التيار" مستمر مع الرئيس سعد الحريري، سياسياً وشعبياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
