الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"

الانخفاض الكبير في أسعار من ذهبٍ وفضة خلال اليومين الماضيين، ارتبط بشكلٍ أساسيّ بعامل مهم وهو ارتفاع قيمة الدولار.. فما العلاقة بين الأمرين وماذا يعني ذلك؟

يقولُ الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لـ" " إنَّ "المُعادلة بين الدولار والمعادن عكسيّة، فإذا انخفضت قيمة المعادن سيرتفع الدولار والعكس صحيح"، وتابع: "عند انخفاض قيمة العملة الخضراء، يهرب الناس والمستثمرون من السيولة ويذهبون نحو المعادن كملاذٍ آمن، والواضح هو أن قرار الرئيس الأميركي بتغيير حاكم البنك الأميركي، ترافق مع ذهاب نحو بيع ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار وبالتالي انخفاض أسعار المعادن".





ويلفتُ علامة إلى أن "الكثير من المستثمرين ذهبوا فوراً نحو بيع الذهب مع صعود قيمة الدولار وتعزّز وضعه وبالتالي الانتقال إليه لتكوين احتياطات دولاريَّة"، وتابع: "هنا يبرز خيار تتخذهُ ويظهر من خلال مغامرتها بآخر ما لديها من تقنيات تستخدمها، إذ أنها تذهب باتجاه بيع الذهب لتعزيز الدولار، ولو لم تقم بذلك لكانت بحاجة إلى ضخ سيولة أكثر في السوق، ما يعني ارتفاع التضخم وزيادة المديونة المُرتفعة أصلاً في الولايات المتحدة".





ويذكرُ علامة أيضاً أن "ارتفاع الدولار أدى أيضاً إلى انهيار في أسعار العملات الرقمية وليس الذهب والفضة فقط، ما يؤكد أن ما حصل هو محاولة لاستعادة الدولار لقيمته وتعزيز وضعه".