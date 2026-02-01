تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-02-2026 | 03:45
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ قصة هبوط الذهب
الانخفاض الكبير في أسعار المعادن من ذهبٍ وفضة خلال اليومين الماضيين، ارتبط بشكلٍ أساسيّ بعامل مهم وهو ارتفاع قيمة الدولار.. فما العلاقة بين الأمرين وماذا يعني ذلك؟
 
 
 يقولُ الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة لـ"لبنان24" إنَّ "المُعادلة بين الدولار والمعادن عكسيّة، فإذا انخفضت قيمة المعادن سيرتفع الدولار والعكس صحيح"، وتابع: "عند انخفاض قيمة العملة الخضراء، يهرب الناس والمستثمرون من السيولة ويذهبون نحو المعادن كملاذٍ آمن، والواضح هو أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغيير حاكم البنك الفيدرالي الأميركي، ترافق مع ذهاب الولايات المتحدة نحو بيع الذهب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار وبالتالي انخفاض أسعار المعادن".


ويلفتُ علامة إلى أن "الكثير من المستثمرين ذهبوا فوراً نحو بيع الذهب مع صعود قيمة الدولار وتعزّز وضعه وبالتالي الانتقال إليه لتكوين احتياطات دولاريَّة"، وتابع: "هنا يبرز خيار تتخذهُ الإدارة الأميركية ويظهر من خلال مغامرتها بآخر ما لديها من تقنيات تستخدمها، إذ أنها تذهب باتجاه بيع الذهب لتعزيز الدولار، ولو لم تقم بذلك لكانت بحاجة إلى ضخ سيولة أكثر في السوق، ما يعني ارتفاع التضخم وزيادة المديونة المُرتفعة أصلاً في الولايات المتحدة".


ويذكرُ علامة أيضاً أن "ارتفاع الدولار أدى أيضاً إلى انهيار في أسعار العملات الرقمية وليس الذهب والفضة فقط، ما يؤكد أن ما حصل هو محاولة لاستعادة الدولار لقيمته وتعزيز وضعه".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

