مُسيرات وصواريخ لـحزب الله في سوريا.. عملية أمنية وهذه تفاصيلها

أعلنت ، اليوم الأحد، أن وحدات أمنية رسمية، نفذت سلسلة من العمليات الدقيقة، واستهدفت خلية إرهابية مُتورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.



وذكرت الوزارة أن "هذه العمليات أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها"، وأضافت: "لقد جاءت هذه العمليات عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق الصواريخ في كلٍّ من منطقتي داريا وكفرسوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولاً إلى باقي أفراد الخلية".





وتابعت: "على إثر ذلك، نُفِّذت عدة مداهمات أمنية، أُلقي القبض خلالها على جميع المتورطين، وضُبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية. وبالتحقيقات الأولية مع ، تبيّن ارتباطهم بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الاعتداءات، إضافةً إلى الطائرات المسيّرة التي ضُبطت، يعود إلى ".





وذكرت الوزارة أن "الموقوفين أقرّوا بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه"، وتابعت: "خلال العملية، صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى إدارة لاستكمال التحقيقات اللازمة".





وختمت: "تعاهد وزارة الداخلية، بكافة إداراتها ووحداتها، الشعب السوري، بأنها ستظل الدرع الحصين للوطن، وستواصل اجتثاث الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين ومقدّرات الدولة".





