Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مُسيرات وصواريخ لـ"حزب الله" في سوريا.. عملية أمنية وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
01-02-2026 | 04:41
مُسيرات وصواريخ لـحزب الله في سوريا.. عملية أمنية وهذه تفاصيلها
مُسيرات وصواريخ لـحزب الله في سوريا.. عملية أمنية وهذه تفاصيلها photos 0
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن وحدات أمنية رسمية، نفذت سلسلة من العمليات الدقيقة، واستهدفت خلية إرهابية مُتورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.
 
 
وذكرت الوزارة أن "هذه العمليات أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها"، وأضافت: "لقد جاءت هذه العمليات عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق الصواريخ في كلٍّ من منطقتي داريا وكفرسوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولاً إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية".
 

وتابعت: "على إثر ذلك، نُفِّذت عدة مداهمات أمنية، أُلقي القبض خلالها على جميع المتورطين، وضُبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية. وبالتحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم، تبيّن ارتباطهم بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الاعتداءات، إضافةً إلى الطائرات المسيّرة التي ضُبطت، يعود إلى حزب الله اللبناني".


وذكرت الوزارة أن "الموقوفين أقرّوا بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه"، وتابعت: "خلال العملية، صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة".


وختمت: "تعاهد وزارة الداخلية، بكافة إداراتها ووحداتها، الشعب السوري، بأنها ستظل الدرع الحصين للوطن، وستواصل اجتثاث الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين ومقدّرات الدولة".

لبنان

عربي-دولي

حزب الله اللبناني

وزارة الداخلية

مكافحة الإرهاب

المقبوض عليهم

يوم الأحد

الكشف عن

السورية

