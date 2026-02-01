مصادر: هذا ما أبلغته إسرائيل إلى أميركا بشأن "حزب الله" والأهداف في لبنان

أفادت مصادر "الحدث" أن أبلغت بأن أي ضربة يشنها سيقابلها ردّ كما 2024.

وأضافت المصادر أن لائحة الأهداف في لا تشمل البنى التحتية للدولة.

وتابعت المصادر أن السفير الأميركي في طلب مهلا بشأن سلاح حزب الله لكنها غير مفتوحة.