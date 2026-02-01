تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" أمام 3 إحتمالات... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ عن سلاحه؟

Lebanon 24
01-02-2026 | 06:00
A-
A+
حزب الله أمام 3 إحتمالات... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ عن سلاحه؟
حزب الله أمام 3 إحتمالات... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ عن سلاحه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ الموازنة بين بين الضغطين العسكري والسياسي تفرض على "حزب الله" واقعًا جديدًا يضع مستقبل السلاح أمام احتمالات محدودة، في ظل تطويق "الحزب" بالكامل.

ووفق خبراء، فإن استمرار الضغوط بشقيها الداخلي والخارجي كشف عن فجوة واسعة بين "الإيديولوجيا الصلبة" التي ترهن قرار السلاح بالخارج، و"الواقعية السياسية" التي تفرضها استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الجيش.

وتشير هذه المعطيات إلى أن المشهد مقبل على تصعيد كبير، إذ لم يعد خيار المماطلة مجديًا أمام الإصرار على حصر السلاح بيد الدولة؛ ما يضع الحزب أمام أكبر معضلة في تاريخه: إما تقديم تنازلات ميدانية قاسية خلف نهر الأوّلي، أو مواجهة ضربة عسكرية كبرى تنهي بنيته التحتية ووجوده العسكري.

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خليل الجميّل، إن الموازنة بين الضغط العسكري والسياسي الممارس على حزب الله تُعد موضوعًا حساسًا ومعقدًا، كونه يتأثر بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ولذلك، فإنه في حال استمرار هذه الضغوط بشقيها، سيكون الحزب أمام عدة احتمالات ترتبط نتائجها بكيفية تفاعله معها.

وأضاف أن الاحتمال الأول يتعلق بتصعيد الضغوط العسكرية الإسرائيلية على حزب الله، بالتوازي مع الضغوط السياسية الداخلية والخارجية؛ ما قد يدفع الحزب إلى الانكفاء وفق استراتيجية متدرجة تبدأ بإنهاء تواجده العسكري في المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي، والتي تمثل المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح، مع الاحتفاظ بسلاحه في باقي المناطق.

وأشار إلى أن هذا الاحتمال قد يكسب الحزب وقتًا إضافيًا، ويمنح الدولة اللبنانية "وفق رأي الحزب" ورقة قوة لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات مقابلة، أبرزها الالتزام بشروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الخبير أن هذا الاحتمال قد يكون الأقرب في ظل الظروف الحالية، فبموجبه يظهر الحزب كمن لم يتخلَّ عن سلاحه بالكامل تنفيذًا لمواقفه المعلنة، بينما يكون في الوقت ذاته قد "انحنى أمام الضغوط" ورضخ لقرارات الحكومة اللبنانية في منطقة محددة، مستدركًا أنه من غير المرجح أن يتخلى الحزب عن سلاحه أو قوته العسكرية دفعة واحدة.

وحول الاحتمال الثاني، بيّن أنه يتمثل في تحول الحزب إلى حزب سياسي بالكامل، ورغم أن هذا السيناريو قد يبدو بعيدًا في الوقت الراهن، فإنه يبقى احتمالًا واردًا، خاصة في حال حدوث تغيّرات غير متوقعة على الواقع السياسي اللبناني أو الإقليمي، لا سيما مع تصاعد احتمالات توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران، أو دفع طهران نحو مفاوضات تُقنعها بالتخلي عن دعم المجموعات المرتبطة بها.

ولفت إلى أن الحزب سيكون عندها أمام خيار التحول التدريجي إلى حزب سياسي-مدني يعتمد على الساحة السياسية فقط، وهو ما تدعو إليه الحكومة اللبنانية منذ اتخاذها قرار حصرية السلاح.

وأكد الجميّل أن هذا الاحتمال مرتبط بتغير موازين القوى الداخلية والإقليمية، وهو أمر يصعب التنبؤ به نظرًا لتعقيدات المشهد الحالي.

أما الاحتمال الثالث، فرجّح الخبير إمكانية أن يزيد حزب الله من تمسكه بقوته العسكرية المتبقية رغم الضغوط الخارجية التي يمارسها المجتمع الدولي، والضغوط الداخلية عبر الحكومة اللبنانية التي تصر على حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط، وأن يستمر الحزب في ممارسة ضبط النفس؛ لأن هذا السيناريو بالنسبة إليه أقل كلفة من أي تصعيد كبير أو حرب شاملة.

وذكر أن حزب الله يرى في استمرار امتلاكه للسلاح ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية في ظل الاعتداءات اليومية عليه من قبل إسرائيل التي لم تلتزم بأي بند من بنود وقف إطلاق النار.

وبيّن الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الحزب يكرر إعلانه عن إعادة ترميم قوته العسكرية، ويصرّح بأن تسليم السلاح في الظروف الراهنة أمر غير وارد إطلاقًا، مع تحصين موقفه ضد الضغوط الخارجية، محذرًا من أن تداعيات هذا الاحتمال ستكون معقدة، ولها تأثيرات كبيرة على المستويات العسكرية والسياسية والاجتماعية، وستزيد من تعميق الانقسامات الداخلية، وتؤدي إلى ضغط دولي متزايد وتداعيات خطيرة على الأمن الوطني.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن حزب الله سيستمر في التمسك بسلاحه كجزء من استراتيجيته الدفاعية، مع اضطراره لتقليص نفوذه العسكري والتعاون مع الحكومة في المرحلة الثانية من خطة الجيش، لتجنب مواجهة تحديات وجودية. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن قوّة "حزب الله" البشريّة... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قال عن سلاحه؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال "حزب الله" عن الرئيس؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01
Lebanon24
10:08 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24