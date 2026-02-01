تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيان توضيحيّ من بلديّة صيدا

Lebanon 24
01-02-2026 | 06:39
A-
A+
بيان توضيحيّ من بلديّة صيدا
بيان توضيحيّ من بلديّة صيدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن بلدية صيدا البيان التالي:

توضيحا لما يرد في بعض وسائل الإعلام، يهم بلدية صيدا تأكيد ما يلي:

1. تذكر البلدية ببيانها السابق بان كل ما يجري من تحقيقات حاليا هو نتيجة تحقيق داخلي اجرته لجنة من اعضاء المجلس البلدي بتكليف من رئيس البلدية بناء على مطالعة لرئيسة المصلحة المالية والادارية حول وجود خلل اداري في امانة الصندوق، وهذا موثق في محاضر جلسات المجلس البلدي ومجلس الخدمة المدنية، وما يجريه امن الدولة من تحقيق حالي او توسع في التحقيق هو لاحق لتحقيق البلدية وليس سابقا له. 

2. تؤكد البلدية حرصها الكامل على مبدأي الشفافية وصون المال العام، وتعاطيها مع أي شبهة أو ادعاء بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، وان كل الإجراءات المالية أو الإدارية داخل البلدية تخضع لرقابة داخلية وللأطر القانونية المرعية الاجراء، وأنه عند الاشتباه بأي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، وهذا ما يؤكده تشكيل لجنة التحقيق الداخلية منذ شهرين، وتسليم اللجنة كل ما لديها من معطيات وملفات ومستندات الى الجهات الرقابية. وما زالت البلدية تدعم مسار التحقيق بكل ما يتم طلبه حرصا على جلاء الحقيقة كاملة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج النهائية.

3. تتحفّظ البلدية على كل ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن معطيات تحقيق منسوبة إلى أي موظف، إذ إن هذه الأمور تخضع لمبدأ سرية التحقيق والى سلطة القضاء والجهات الرقابية المختصة، واي حكم مسبق يبنى على اي تسريب يعد استباقًا للتحقيق ومخالفا لمبدأ قرينة البراءة، وبالتالي ترفض البلدية أي استباق قد ينتج عنه تشهير، حرصًا على العدالة وعلى سمعة المؤسسات العامة وموظفيها.

وإذ تثمن البلدية عاليا دور الإعلام في المتابعة والمساءلة، فإنها تذكر بضرورة التعاطي بمسؤولية مع مجريات التحقيق، بما يحفظ ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وحقوق الاشخاص اصحاب العلاقة لا سيما الموظفين حتى تبيان كامل الحقائق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان توضيحي من بلدية جبال البطم حول ما يتداول عن اشكال مع الكتيبة الماليزية: لتوخي الدقة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من بلدية صيدا عن الشريط الشائك بين حوض المرفأ والكورنيش الجديد
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تداول خبر عن تفتيش بيوت في البلدة.. بيان توضيحي من بلدية محرونة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
من المالية.. بيان توضيحي بشأن صيرفة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الخدمة المدنية

المجلس البلدي

وسائل الإعلام

لجنة التحقيق

مجلس الخدمة

من بلدي

امل على

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01
Lebanon24
10:08 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24