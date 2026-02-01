إجتماع لفعاليات زراعية في مناطق بقاعية للبحث والتداول في ملف زراعة القنب

صدر عن الفعاليات الزراعية في مناطق ، السعيدة، ، ، دير الأحمر والسهل البيان التالي:



بناءً على دعوة من الفعاليات الزراعية في منطقتي بوداي والسعيدة، عقد اجتماع موسع ضم مزارعي الهرمل وبعلبك ودير الأحمر والسهل، للبحث والتداول في ملف زراعة القنب لموسم عام 2026. ونتيجة للمعطيات المتوفرة حول أسباب تعثر إقرار المراسيم التطبيقية للقانون 178/2020، توقف المجتمعون بتقدير عند الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة الناظمة في صياغة وإعداد نصوص متكاملة وشاملة تجاوزت 300 صفحة، تغطي كافة والتنظيمية. وفي هذا السياق، أبدى المجتمعون استغرابهم الشديد واستهجانهم لعدم قيام رئاسة ، بصفتها سلطة الوصاية، بإحالة هذه النصوص والمراسيم إلى المراجع الرسمية الأخرى لإبداء الرأي وتصديقها، مما أدى إلى عرقلة انطلاق الموسم دون مبرر واضح.



وحيث أن النصوص تضمنت حلولاً عملية كاعتماد فترة انتقالية لتوثيق المنشأ الوطني، وبما أن المزارعين سبق وناشدوا الحكومة عبر كتب رسمية دون تلقي إجابات واضحة، ونظراً لضيق الوقت واقتراب فوات أوان الزرع، فقد أكد المجتمعون قرارهم بالمباشرة فوراً بتحضير الأراضي وزراعة نبتة القنب الوطني للاستخدام الطبي كأمر واقع، بانتظار تشريع الأصناف الصناعية.

كما تقرر تشكيل لجنة لمراجعة الهيئة الناظمة تقديراً لعملها، والتوجه مباشرة لمساءلة لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة شخصياً عن أسباب احتجاز المراسيم وتأخير إحالتها، بالإضافة إلى مراجعة ورئاسة الجمهورية لوضع حد لهذا التسويف الذي يهدد أرزاق المزارعين.

Advertisement