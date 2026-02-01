تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إجتماع لفعاليات زراعية في مناطق بقاعية للبحث والتداول في ملف زراعة القنب

Lebanon 24
01-02-2026 | 10:41
A-
A+
إجتماع لفعاليات زراعية في مناطق بقاعية للبحث والتداول في ملف زراعة القنب
إجتماع لفعاليات زراعية في مناطق بقاعية للبحث والتداول في ملف زراعة القنب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن الفعاليات الزراعية في مناطق بوداي، السعيدة، الهرمل، بعلبك، دير الأحمر والسهل البيان التالي:

بناءً على دعوة من الفعاليات الزراعية في منطقتي بوداي والسعيدة، عقد اجتماع موسع ضم مزارعي الهرمل وبعلبك ودير الأحمر والسهل، للبحث والتداول في ملف زراعة القنب لموسم عام 2026. ونتيجة للمعطيات المتوفرة حول أسباب تعثر إقرار المراسيم التطبيقية للقانون 178/2020، توقف المجتمعون بتقدير عند الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة الناظمة في صياغة وإعداد نصوص متكاملة وشاملة تجاوزت 300 صفحة، تغطي كافة المعايير الدولية والتنظيمية. وفي هذا السياق، أبدى المجتمعون استغرابهم الشديد واستهجانهم لعدم قيام رئاسة مجلس الوزراء، بصفتها سلطة الوصاية، بإحالة هذه النصوص والمراسيم إلى المراجع الرسمية الأخرى لإبداء الرأي وتصديقها، مما أدى إلى عرقلة انطلاق الموسم دون مبرر واضح.

وحيث أن النصوص تضمنت حلولاً عملية كاعتماد فترة انتقالية لتوثيق المنشأ الوطني، وبما أن المزارعين سبق وناشدوا الحكومة عبر كتب رسمية دون تلقي إجابات واضحة، ونظراً لضيق الوقت واقتراب فوات أوان الزرع، فقد أكد المجتمعون قرارهم بالمباشرة فوراً بتحضير الأراضي وزراعة نبتة القنب الوطني للاستخدام الطبي كأمر واقع، بانتظار تشريع الأصناف الصناعية.
 كما تقرر تشكيل لجنة لمراجعة الهيئة الناظمة تقديراً لعملها، والتوجه مباشرة لمساءلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة شخصياً عن أسباب احتجاز المراسيم وتأخير إحالتها، بالإضافة إلى مراجعة وزير الزراعة ورئاسة الجمهورية لوضع حد لهذا التسويف الذي يهدد أرزاق المزارعين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع في وزارة الزراعة لبحث فائض الإنتاج ودعم المزارعين في عكّار والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الناظمة لزراعة القنّب تسلّم رئاسة الحكومة الأنظمة والمراسيم
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني إفتتح اجتماع "أكساد" بحضور نظيره السوري: الزراعة ركيزة الاستقرار الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المعايير الدولية

الأمانة العامة

مجلس الوزراء

وزير الزراعة

الجمهوري

جمهورية

الهرمل

بقاعية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-01
Lebanon24
12:40 | 2026-02-01
Lebanon24
12:28 | 2026-02-01
Lebanon24
12:02 | 2026-02-01
Lebanon24
11:48 | 2026-02-01
Lebanon24
11:30 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24