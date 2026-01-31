تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سرقا من داخل سيّارات.. وقوى الامن تعمم صورتهما
Lebanon 24
31-01-2026
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه و"بتاريخ 30-01-2026 وفي محلّة الجميزة، اشتبهت دورية من
شعبة المعلومات
في شخصين أثناء تجوالهما، فأوقفتهما، وهما كلّ من:
ع. أ. (مواليد عام 2005، مكتوم القيد)
ا. خ (مواليد عام 2004، سوري) بحسب أقواله
بالتحقيق معهما لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة
بيروت
، تبيّن تورّطهما بتنفيذ عدّة عمليات سرقة من داخل السيارات، عبر كسر زجاجها وسرقة محتوياتها، في مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل
لبنان
.
لذلك، وبناءً على إشارة
القضاء
المختصّ، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا اليهما، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة زهير
جودي
– الجميزة، أو الاتّصال على الرقم 581071-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وطلبت المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك أغراض ثمينة في داخل سيّاراتهم (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop...) وذلك لتفادي سرقته" .
تابع
