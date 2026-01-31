تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سرقا من داخل سيّارات.. وقوى الامن تعمم صورتهما

Lebanon 24
31-01-2026 | 02:29
A-
A+
سرقا من داخل سيّارات.. وقوى الامن تعمم صورتهما
سرقا من داخل سيّارات.. وقوى الامن تعمم صورتهما photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه و"بتاريخ 30-01-2026 وفي محلّة الجميزة، اشتبهت دورية من شعبة المعلومات في شخصين أثناء تجوالهما، فأوقفتهما، وهما كلّ من:

ع. أ. (مواليد عام 2005، مكتوم القيد)

ا. خ (مواليد عام 2004، سوري) بحسب أقواله

بالتحقيق معهما لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، تبيّن تورّطهما بتنفيذ عدّة عمليات سرقة من داخل السيارات، عبر كسر زجاجها وسرقة محتوياتها، في مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا اليهما، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة زهير جودي – الجميزة، أو الاتّصال على الرقم 581071-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطلبت المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك أغراض ثمينة في داخل سيّاراتهم (جهاز خلوي، حقيبة، جهاز حاسوب محمول laptop...) وذلك لتفادي سرقته" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عصابة تنتحل صفة أمنية وتنفّذ عمليات سرقة.. شعبة المعلومات تعمّم صورة شخصين من أفرادها
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ماس كهربائي يتسبب في حريق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن يعمم صورة سيدة متهمة بتنفيذ سرقة… هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

جبل لبنان.

جبل لبنان

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-01
Lebanon24
12:40 | 2026-02-01
Lebanon24
12:28 | 2026-02-01
Lebanon24
12:02 | 2026-02-01
Lebanon24
11:48 | 2026-02-01
Lebanon24
11:30 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24