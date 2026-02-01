تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في البقاع.. عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية

Lebanon 24
01-02-2026 | 11:30
في البقاع.. عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية
أعلنت قيادة الجيش ان الوحدات العسكرية تستمر  في تنفيذ مهماتها في مختلف المناطق اللبنانية لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن، في هذا السياق، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الدورة - الهرمل، وأوقفت المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار باتجاه أحد الأشخاص وإصابته، وترويجه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة - الهرمل المواطن (ع.ج.) لارتكابه عدة جرائم منها ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة رأس العينبعلبك المواطن (م.ج.) لاتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مديرية المخابرات

قيادة الجيش

مديرية ال

اللبنانية

البقاع

الهرمل

القضاء

الدورة

