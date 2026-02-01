تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
التحضيرات الانتخابية مستمرة

Lebanon 24
01-02-2026 | 22:38
التحضيرات الانتخابية مستمرة
بدأت وزارة الداخلية تحضيراتها العملية للانتخابات النيابية بدعوة الهيئات الناخبة للإنتخاب بين 3 و10 ايار، وبنشر القوائم الانتخابية، ودعت امس الناخبين إلى التأكد من صحة بياناتهم ابتداءً من اليوم الأول من شباط ولغاية الأول من آذار، عبر فيديو مصوّر من الحملة الإعلامية والإعلانية للوزارة للانتخابات النيابية 2026، تحت شعار «صوتكن صورة وطن».
وكان النائب اديب عبد المسيح اعلن انه سيقدم اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة لتأجيل الانتخابات سنة واحدة.
  وباشرت الاحزاب السياسية اعلان ترشيحاتها للنيابة حيث اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس، ترشيح غوستاف قرداحي عن المقعد الماروني في كسروان بدلا من النائب شوقي الدكاش، وتردد ان القوات قد ترشح زياد فريد حبيب نجل النائب الراحل فريد حبيب في قضاء الكورة بدل النائب الدكتور فادي كرم.فيما بدأت تظهر نواة بعض اللوائح في دوائر اخرى كما في دائرة زغرتا بين النائب طوني فرنجية والمرشح فادي غصن شقيق النائب والوزير الراحل فايز غصن. ودائرة كسروان جبيل بين النائبين نعمت فرام وفريد الخازن.عدا الكلام عن تحالفات مبدئية بين بعض الاحزاب في الجبل من المتن الى الشوف مروراً ببعبدا وبعاليه لا سيما بين القوات والحزب التقدمي الاشتراكي. والكلام عن اتصالات يقوم بها حزب الكتائب مع نواب حاليين ومرشحين مستقلين.

وكتبت" الديار": بعدما حرّكت وزارة الداخلية مياه الانتخابات النيابية التي كانت راكدة، تسارعت الخطوات في هذا الاتجاه، اذ نشرت الوزارة بالأمس «فيديو «مصوّرا من الحملة الإعلامية والإعلانية للوزارة للانتخابات النيابية 2026، تحت شعار «صوتكن - صورة - وطن»، والتي تستهلّها بدعوة الناخبين إلى التأكد من صحة بياناتهم، ابتداء من اليوم الأول من شباط ولغاية الأول من آذار.
‏وفي أول ترشيحاته، أعلن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ترشيح غوستاف قرداحي للانتخابات النيابية في كسروان.
وقالت مصادر مطلعة إن «معظم الأحزاب، وبعد دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة استنفرت، لشعورها بأن احتمال التمديد لا يبدو متقدما، وإن كان سيحصل فلن يتجاوز الشهرين».  

وكتب اسكندر خشاشو في" النهار":  مع دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات النيابية للمقيمين 10 أيار 2026، ينطلق عملياً العد التنازلي للاستحقاق. ومعلوم أن دعوة الهيئات الناخبة لا تعني بالضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يفترض أن تبدأ التدابير التنفيذية لإجراء الانتخابات، وفي مقدمتها فتح باب الترشح. وتوازياً مع مسار الترشح، تنشر القوائم الانتخابية الأولية في الأول من شباط 2026. ومع اكتمال هذه المراحل، تدخل البلاد نظرياً المرحلة التنفيذية من الاستحقاق. ويتبين أن دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات لا يشكلان سوى نقطة انطلاق لمسار طويل تحكمه مهل قانونية صارمة، لكنها تبقى رهينة القرار السياسي والتشريعي، ولا سيما في ما يتعلق بحسم مصير اقتراع المغتربين، وتثبيت موعد الانتخابات من عدمه.
