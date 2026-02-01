تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لا إعمار قبل الاتفاق

Lebanon 24
01-02-2026 | 22:53
A-
A+
لا إعمار قبل الاتفاق
لا إعمار قبل الاتفاق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تتحرك الدولة من خلال مجلس الوزراء لدفع عملية اعادة اعمار المناطق والقرى التي هدمتها مغامرة حرب «الاسناد» والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة  في الجنوب وباقي المناطق.
اظهرت الحكومة بوضع واقرار،منهجية لعملية اعادة الاعمار، في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء،اهتماماً واضحاً، وجديًة بالتعاطي والالتزام بالتنفيذ، ودحضت ادعاءات واضاليل،  بعض مسؤولي ونواب حزب لله، بأنها  تُهمل اعادة الاعمار ولا توليها الاهمية المطلوبة.
ليس سراً، ان اسرائيل طرحت مجموعة مطالب وشروط على طاولة « الميكانيزم» طغى عليها الجانب الامني على الحدود الجنوبية للبنان، بينما الواضح ان لبنان يريد تقديم عملية اعادة الاعمار وعودة السكان الى مناطقهم، قبل التوصل الى اتفاق في اجتماعات «الميكانيزم»، على حل المشاكل القائمة مع اسرائيل، ما يعني ان العائق لعملية اعادة الاعمار اصبح رهين المعادلة الاسرائيلية  الموضوعة،«لا اعمار قبل الاتفاق مع لبنان على جميع المشاكل والامور المطروحة»، الا اذا ضغطت الادارة الاميركية وأخرجتها من هذه المعادلة في قابل الايام.

وكتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": أقرّ مجلس الوزراء في قصر بعبدا الجمعة الماضي آليّة رسميّة لإدارة عمليات إعادة الإعمار. تأتي هذه الخطوة في ظلّ احتياجات ضخمة لإعادة البناء بعد حرب الإسناد المدمّرة التي قادها "حزب اللّه". الحاجة تستدعي مساهمات عربية ودولية إضافية تقدّر بعشرات المليارات بالمقارنة مع المتوفر حاليًا مع الإشارة إلى أن المساعدات مشروطة وفي طليعة الشروط حصر سلاح "حزب اللّه" لمنع أي تدمير جديد لما يمكن أن يعاد بناؤه. في المحصّلة، رغم إقرار مجلس الوزراء آلية إعادة الإعمار، تظهر الأرقام أن لبنان لا يزال في بداية طريق طويلة، إذ لا يغطي التمويل المتوافر سوى جزء محدود من الحاجات الفعلية. وبين إطار حكومي وواقع اقتصادي هش، تبقى إعادة الإعمار مرهونة بعاملين حاسمين: قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات حقيقية، واستعداد المجتمع الدولي للانتقال من الدعم الجزئي إلى الشراكة الكاملة بعد تنفيذ أجندة سياسية واضحة تبدأ بحصر السلاح ولا تنتهي بتثبيت منطق الدولة على منطق الدويلات والميليشيات الموجودة.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فيتو" يجمّد هبة قطر: لا إعمار قبل نزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: كل نقاش يعيدنا إلى ما قبل الاتفاق لا قيمة له
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني: لا اتفاق مع إسرائيل قبل انسحابها من أراضي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب المقاولين: لا إعمار بلا إصلاح مالي وحصرية السلاح هي مفتاح الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

إعادة الإعمار

مجلس الوزراء

طريق طويلة

نخلة عضيمي

الدولة على

قصر بعبدا

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:12 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:18 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:21 | 2026-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-02-01
Lebanon24
22:08 | 2026-02-01
Lebanon24
22:12 | 2026-02-01
Lebanon24
22:18 | 2026-02-01
Lebanon24
00:21 | 2026-02-02
Lebanon24
00:10 | 2026-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24