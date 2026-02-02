بالصور: زحمة سير خانقة على طريق الكازينو ـ طبرجا

تشهد طريق الكازينو - زحمة سير خانقة بسبب إقامة حواجز أمنية ما دفع اصحاب الباصات إلى إنزال الركاب لعدم تمكنهم من مواصلة السير، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement