فرنجية: أؤمن بحصرية السلاح وتأجيل الانتخابات "أمر خاطئ"

قال النائب طوني فرنجية إنه "يؤمن بضرورة حصرية السلاح وبأن الجيش وحده يحمي "، مشيراً إلى أنَّ "الدولة لن تستقر إلا إذا كان هناك جيش واحد وسلاح واحد".



وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأربعاء، اعتبر فرنجية أن "هناك جهات في البلد تريدُ الاتجاه نحو الصدام"، مُعرباً عن اعتقاده بأن " نادم على دخول في حرب إسناد غزة"، ويضيف: "يزعجني منطق تصنيف اللبنانيين بلبناني وغير لبناني وهذا ما يزعجني بخطاب يوسف رجي الذي يتوجب عليه يكون وزيراً لكل اللبنانيين وأن يمثل جميع الكتل والأحزاب".





وفي سياق آخر، تحدّث فرنجية عن العماد رودولف هيكل وقال: "قائد الجيش رجل وطني وكفوء وحكيم وهناك جزء من اللبنانيين يريدون الصدام بين الجيش والحزب".





وإذ رأى أنه "كان يجب أن يُضاف الموازنة بند سلاح وتسليح الجيش"، قال فرنجية إنَّ "الدعم الخارجي للجيش اللبناني لن يتوقف وقائد الجيش سيعود من حاملاً معه بعض المساعدات أو إبقاء الجزء الذي كان لدينا منها".





وفي ملف الانتخابات النيابية، رأى فرنجية أن "الحياة السياسية بحاجة لدماء جديدة"، مُعتبراً أن "تأجيل الانتخابات النيابية بمثابة أمر خاطئ"، وأضاف: "أكثرية المجلس النيابي تريد التمديد ولدى نواب التغيير مصلحة بالتمديد، وبين الفراغ والتمديد أنا مع التمديد طبعاً".





وتابع: "لم نتكل يوماً على التمويل في الانتخابات فالحلقة الأصعب هي التحالفات ولدينا مرشحون في والدنية ولدينا حلفاء أقوياء في عكار ونسعى أيضاً إلى دوائر أخرى قد يكون لنا تأثير فيها".





وقال: "حليفنا في الكورة هو فادي غصن، والجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم".





وقال فرنجية إنه "في حال خرج سليمان فرنجية من الحياة السياسية، فإن ذلك سيكون خسارة وطنية"، مشيراً إلى أنه "بسبب والقوات ، تراجع الدور المسيحي في لبنان"، وأضاف: "ماذا حصل للمسيحيين بسبب والقوات؟ حروب وانقلابات واتفاقات فاشلة والقوات والتيار بس يختلفوا بخربونا وبس يتفقوا بخربونا".











