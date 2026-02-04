تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فرنجية: أؤمن بحصرية السلاح وتأجيل الانتخابات "أمر خاطئ"
Lebanon 24
04-02-2026
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال النائب طوني فرنجية إنه "يؤمن بضرورة حصرية السلاح وبأن الجيش وحده يحمي
لبنان
"، مشيراً إلى أنَّ "الدولة لن تستقر إلا إذا كان هناك جيش واحد وسلاح واحد".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأربعاء، اعتبر فرنجية أن "هناك جهات في البلد تريدُ الاتجاه نحو الصدام"، مُعرباً عن اعتقاده بأن "
حزب الله
نادم على دخول في حرب إسناد غزة"، ويضيف: "يزعجني منطق تصنيف اللبنانيين بلبناني وغير لبناني وهذا ما يزعجني بخطاب
وزير الخارجية
يوسف رجي الذي يتوجب عليه يكون وزيراً لكل اللبنانيين وأن يمثل جميع الكتل والأحزاب".
وفي سياق آخر، تحدّث فرنجية عن
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل وقال: "قائد الجيش رجل وطني وكفوء وحكيم وهناك جزء من اللبنانيين يريدون الصدام بين الجيش والحزب".
وإذ رأى أنه "كان يجب أن يُضاف الموازنة بند سلاح وتسليح الجيش"، قال فرنجية إنَّ "الدعم الخارجي للجيش اللبناني لن يتوقف وقائد الجيش سيعود من
واشنطن
حاملاً معه بعض المساعدات أو إبقاء الجزء الذي كان لدينا منها".
وفي ملف الانتخابات النيابية، رأى فرنجية أن "الحياة السياسية بحاجة لدماء جديدة"، مُعتبراً أن "تأجيل الانتخابات النيابية بمثابة أمر خاطئ"، وأضاف: "أكثرية المجلس النيابي تريد التمديد ولدى نواب التغيير مصلحة بالتمديد، وبين الفراغ والتمديد أنا مع التمديد طبعاً".
وتابع: "لم نتكل يوماً على التمويل في الانتخابات فالحلقة الأصعب هي التحالفات ولدينا مرشحون في
طرابلس
والدنية ولدينا حلفاء أقوياء في عكار ونسعى أيضاً إلى دوائر أخرى قد يكون لنا تأثير فيها".
وقال: "حليفنا في الكورة هو فادي غصن، والجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم".
وقال فرنجية إنه "في حال خرج سليمان فرنجية من الحياة السياسية، فإن ذلك سيكون خسارة وطنية"، مشيراً إلى أنه "بسبب
التيار الوطني الحر
والقوات
اللبنانية
، تراجع الدور المسيحي في لبنان"، وأضاف: "ماذا حصل للمسيحيين بسبب
التيار
والقوات؟ حروب وانقلابات واتفاقات فاشلة والقوات والتيار بس يختلفوا بخربونا وبس يتفقوا بخربونا".
