تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفاوضات عُمان لتمرير قرار الحرب

Lebanon 24
04-02-2026 | 23:03
A-
A+
مفاوضات عُمان لتمرير قرار الحرب
مفاوضات عُمان لتمرير قرار الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب صلاح سلام في" اللواء": تبدو المفاوضات الإيرانية – الأميركية وكأنها سقطت قبل أن تولد، في مشهد يعيد إلى الذاكرة لحظات مفصلية سبقت حروباً كبرى غيّرت وجه المنطقة. فغياب أي مؤشرات جدّية على رغبة واشنطن في فتح مسار تفاوضي فعلي، يوحي بأن خيار القوة لا يزال متقدّماً على أي تسوية سياسية. في هذا السياق، يصبح احتمال اندلاع الحرب ضد إيران مسألة توقيت أكثر منه مسألة قرار. المؤشرات السياسية والعسكرية المتراكمة، من تصعيد الخطاب إلى الحشود والضغوط المتعددة الأشكال، توحي بأن الضربة قد تقع بين ساعة وأخرى. الضربة العسكرية الأميركية، إذا حصلت، ستكون قاسية وواسعة النطاق، وتهدف في المقام الأول إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية العسكرية والنووية الإيرانية، وربما بإمكانات الدولة الاقتصادية والاستراتيجية. أما مسألة استمرار الحرب، فمرتبطة مباشرة بخيارات طهران. فإذا قرّرت إيران حصر المواجهة في إطار الردود المحدودة، قد تسعى واشنطن إلى إنهاء العمليات بعد تحقيق أهدافها العسكرية الأساسية. لكن في حال مضت طهران في تنفيذ تهديد المرشد الخامنئي بتحويل الحرب إلى مواجهة إقليمية، فإن المشهد سيتبدّل جذرياً. قدرة إيران على توسيع الحرب ليست مطلقة، لكنها واقعية وخطيرة. فشبكة النفوذ الإقليمي، من الخليج إلى العراق ولبنان واليمن، تمنحها أوراق ضغط، حتى وإن لم تغيّر موازين القوى العسكرية التقليدية.  المنطقة تقف على حافة مواجهة كبرى. اندلاع الحرب بات احتمالاً جدّياً، واستمرارها رهن بقرارات تتخذ في لحظات حرجة. أما تحويلها إلى حرب إقليمية، فسيكون بمثابة فتح أبواب المجهول، حيث الخسائر تتراكم على الجميع.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا اختارت إيران عُمان لإجراء مفاوضات مع أميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات سلطنة عُمان... ماذا تعني للحزب؟
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي التقى نظيره العماني: عُمان تؤكد دعمها لبسط سلطة الحكومة اللبنانية واسترجاع قرارها الوطني
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب قريبة جداً من تحقيق نتيجة حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لحظات حرجة

صلاح سلام

إيران على

الإيرانية

الإيراني

العراق

واشنطن

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:33 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:07 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24