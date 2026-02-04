تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الإنتخابات حاصلة ولا "أرانب"حتى اليوم!

Lebanon 24
04-02-2026 | 23:06
A-
A+
الإنتخابات حاصلة ولا أرانبحتى اليوم!
الإنتخابات حاصلة ولا أرانبحتى اليوم! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": مع انطلاق الإجراءات التي تحاكي التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، تكثفت الاتصالات والمشاورات سعياً إلى تسمية المرشحين وتوطئة لتشكيل اللوائح الانتخابية الإلزامية. لم تشكّل هذه الخطوات الاقتناع الكافي لدى أي من المراقبين لسير التحضيرات للانتخابات، بأنّها ستُجرى في مواعيدها. على هذه الخلفيات، تحدثت المراجع التي تتابع تفاصيل المراحل الاستباقية لموعد الانتخاب، عن مناقشات لم تنته بعد إلى ما يمكن اتخاذه من إجراءات، ولا سيما منها الدعوة المجمّدة التي على رئيس مجلس النواب القيام بها، بدعوة المجلس إلى النظر في مجموعة القوانين المقدّمة لدى الأمانة العامة للمجلس. لهذه الأسباب وغيرها، يتبادل أصحاب الرأي في مصير الانتخاب أكثر من نظرية، لمحاكاة العملية الانتخابية، وفي الوقت الذي يُقال إنّ تفاهماً عميقاً قد تحقق بين كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، ثمة من يعتقد انّ مصير القرار النهائي هو في يد رئيس المجلس دون سواه، طالما انّ رئيس الجمهورية قد نأى بنفسه عن العملية، ورفض أن يكون له مرشحون قريبون منه، ولم يأخذ برأي بعض النواب ممن وُضعوا على لائحة أصدقائه. ومثله فعل رئيس الحكومة الذي رمى كرة نار التعديل المشتعلة للقانون الذي يمكن تطبيقه، على عاتق المجلس النيابي، غير مكترث للنهاية التي يمكن أن تؤول اليها الخطوات المتخذة. هذه المعطيات التي لا تحتمل اي تأويل، قد تضع مصير الانتخابات على «كف عفريت»، وقد يؤدي التأجيل التقني إلى نسف الحكومة على رغم من مصيرها المحتوم بإجرائها، وكل ذلك يجري في ظل فقدان «الأرانب» التي يمكن اللجوء إليها لاجتراح المعجزات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الانتخابات حاصلة في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارب "غير متوقع" بين خصمين والعين على "الحاصل"
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"معركة" على نصاب الجلسة التشريعية اليوم وانعقادها يفتح النقاش على مصير الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: "في انتخابات ونص" وهذا حقّ الناس علينا ولا يمكن لفريق سياسي أن يفصل الإنتخابات ومواعيدها "على ذوقه"
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمانة العامة

جورج شاهين

الانتخابية

الجمهوري

✨ الخلف

جمهورية

بات على

شاهين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:33 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:07 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24