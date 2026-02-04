الإنتخابات حاصلة ولا أرانبحتى اليوم!

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الإنتخابات حاصلة ولا "أرانب"حتى اليوم!
Lebanon 24
04-02-2026
|
23:06
كتب
جورج شاهين
مع انطلاق الإجراءات التي تحاكي التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، تكثفت الاتصالات والمشاورات سعياً إلى تسمية المرشحين وتوطئة لتشكيل اللوائح
الانتخابية
الإلزامية. لم تشكّل هذه الخطوات الاقتناع الكافي لدى أي من المراقبين لسير التحضيرات للانتخابات، بأنّها ستُجرى في مواعيدها. على هذه الخلفيات، تحدثت المراجع التي تتابع تفاصيل المراحل الاستباقية لموعد الانتخاب، عن مناقشات لم تنته بعد إلى ما يمكن اتخاذه من إجراءات، ولا سيما منها الدعوة المجمّدة التي على رئيس مجلس النواب القيام بها، بدعوة المجلس إلى النظر في مجموعة القوانين المقدّمة لدى
الأمانة العامة
للمجلس. لهذه الأسباب وغيرها، يتبادل أصحاب الرأي في مصير الانتخاب أكثر من نظرية، لمحاكاة العملية الانتخابية، وفي الوقت الذي يُقال إنّ تفاهماً عميقاً قد تحقق بين كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، ثمة من يعتقد انّ مصير القرار النهائي هو في يد رئيس المجلس دون سواه، طالما انّ رئيس الجمهورية قد نأى بنفسه عن العملية، ورفض أن يكون له مرشحون قريبون منه، ولم يأخذ برأي بعض النواب ممن وُضعوا على لائحة أصدقائه. ومثله فعل رئيس الحكومة الذي رمى كرة نار التعديل المشتعلة للقانون الذي يمكن تطبيقه، على عاتق المجلس النيابي، غير مكترث للنهاية التي يمكن أن تؤول اليها الخطوات المتخذة. هذه المعطيات التي لا تحتمل اي تأويل، قد تضع مصير الانتخابات على «كف عفريت»، وقد يؤدي التأجيل التقني إلى نسف الحكومة على رغم من مصيرها المحتوم بإجرائها، وكل ذلك يجري في ظل فقدان «الأرانب» التي يمكن اللجوء إليها لاجتراح المعجزات.
