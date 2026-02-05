تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جرعة دعم للتحالف بين "الثنائي"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
05-02-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات سياسية أن العلاقة بين "
حزب الله
" و"
حركة أمل
" شهدت في الآونة الأخيرة جرعة إضافية من الاستقرار، عقب لقاء جمع قياديين بارزين من الطرفين في مقر
رئيس مجلس النواب نبيه بري
.
وبحسب المصادر، تناول الاجتماع جملة ملفات أساسية، في مقدّمها الملف النيابي والاستحقاقات المرتبطة به، حيث ساد مناخ إيجابي عكس مستوى عالياً من التفاهم.
وأشارت المصادر إلى أن النقاشات اتسمت بالهدوء والوضوح، مع تسجيل توافق شبه كامل حول المقاربات العامة وآليات التعامل مع المرحلة المقبلة، ما عزّز الانطباع بأن التنسيق بين الجانبين بات أكثر تماسكاً، ويستند إلى رؤية مشتركة لإدارة التحديات السياسية المقبلة.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مطالبة فرنسية بمواصلة عملية "حصر السلاح" وجرعة دعم للبنان
Lebanon 24
مطالبة فرنسية بمواصلة عملية "حصر السلاح" وجرعة دعم للبنان
05/02/2026 12:04:50
05/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" يثبت مبدأ التحالف ويصون العلاقة
Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" يثبت مبدأ التحالف ويصون العلاقة
05/02/2026 12:04:50
05/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالفات "الثنائي" في زحلة
Lebanon 24
تحالفات "الثنائي" في زحلة
05/02/2026 12:04:50
05/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء يفكك الملفات العالقة وعون أعطاه جرعة دعم
Lebanon 24
القضاء يفكك الملفات العالقة وعون أعطاه جرعة دعم
05/02/2026 12:04:50
05/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
نبيه بري
حزب الله
حركة أمل
الثنائي
النقاش
العلا
ارزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
Lebanon 24
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
05:00 | 2026-02-05
05/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
Lebanon 24
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
04:52 | 2026-02-05
05/02/2026 04:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
Lebanon 24
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
04:52 | 2026-02-05
05/02/2026 04:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
Lebanon 24
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
04:33 | 2026-02-05
05/02/2026 04:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
Lebanon 24
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
04:30 | 2026-02-05
05/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-05
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
04:52 | 2026-02-05
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
04:52 | 2026-02-05
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
04:33 | 2026-02-05
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
04:30 | 2026-02-05
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
04:07 | 2026-02-05
كرامي: فتح باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في اختصاصات صحية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24