جرعة دعم للتحالف بين "الثنائي"

أفادت معلومات سياسية أن العلاقة بين " " و" " شهدت في الآونة الأخيرة جرعة إضافية من الاستقرار، عقب لقاء جمع قياديين بارزين من الطرفين في مقر .وبحسب المصادر، تناول الاجتماع جملة ملفات أساسية، في مقدّمها الملف النيابي والاستحقاقات المرتبطة به، حيث ساد مناخ إيجابي عكس مستوى عالياً من التفاهم.وأشارت المصادر إلى أن النقاشات اتسمت بالهدوء والوضوح، مع تسجيل توافق شبه كامل حول المقاربات العامة وآليات التعامل مع المرحلة المقبلة، ما عزّز الانطباع بأن التنسيق بين الجانبين بات أكثر تماسكاً، ويستند إلى رؤية مشتركة لإدارة التحديات السياسية المقبلة.