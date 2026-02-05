تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جرعة دعم للتحالف بين "الثنائي"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-02-2026 | 01:30
جرعة دعم للتحالف بين الثنائي
جرعة دعم للتحالف بين الثنائي photos 0
أفادت معلومات سياسية أن العلاقة بين "حزب الله" و"حركة أمل" شهدت في الآونة الأخيرة جرعة إضافية من الاستقرار، عقب لقاء جمع قياديين بارزين من الطرفين في مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب المصادر، تناول الاجتماع جملة ملفات أساسية، في مقدّمها الملف النيابي والاستحقاقات المرتبطة به، حيث ساد مناخ إيجابي عكس مستوى عالياً من التفاهم.
وأشارت المصادر إلى أن النقاشات اتسمت بالهدوء والوضوح، مع تسجيل توافق شبه كامل حول المقاربات العامة وآليات التعامل مع المرحلة المقبلة، ما عزّز الانطباع بأن التنسيق بين الجانبين بات أكثر تماسكاً، ويستند إلى رؤية مشتركة لإدارة التحديات السياسية المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بري

حزب الله

حركة أمل

الثنائي

النقاش

العلا

ارزي

"خاص لبنان24"

