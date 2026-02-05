تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لورا لحود: السياحة اللبنانية ركيزة للأمل ومحرك أساسي للاقتصاد الوطني

Lebanon 24
05-02-2026 | 03:14
A-
A+


لورا لحود: السياحة اللبنانية ركيزة للأمل ومحرك أساسي للاقتصاد الوطني
لورا لحود: السياحة اللبنانية ركيزة للأمل ومحرك أساسي للاقتصاد الوطني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت وزيرة السياحة لورا لحود، ضمن الوفد اللبناني برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام ، في فعاليات "قمة الحكومات العالمية" المنعقدة في دبي، بدعوة من وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق، واكدت خلال جلسة حوارية عن "دور الدول الناشئة في إعادة تعريف خارطة السفر العالمي"  أن "قطاع السياحة اللبناني يمثل ركيزة للاقتصاد الوطني، رغم التحديات الراهنة حيث يبرهن الشعب اللبناني عن صمود مستمر، وشددت على "مقومات لبنان وثرواته وأنواع السياحة التي يقدمها من الثقافية والبيئية والرياضية والطبية، وعلى دور المغتربين اللبنانيين في الحركة الاقتصادية وفي أدائهم كسفراء لبلدهم"، شارحة أن "مفهوم السياحة قد تطور حيث يبحث الزائر عن المعنى والأصالة، وهو ما يترجمه لبنان من خلال تنوع التجارب كتعزيز سياحة المأكولات، وبيوت الضيافة التراثية، ودرب الجبل اللبناني، مما يسهم في توزيع عوائد السياحة على المجتمعات المحلية خارج العاصمة بيروت".

وفي خطوة تعكس التزام لبنان بالإصلاح المؤسسي، أوضحت  لحود أن "إطلاق البوابة الرقمية الرسمية للسياحة ومكننة تراخيص المؤسسات السياحية هو قرار استراتيجي لتعزيز الشفافية، وتقليص البيروقراطية، وخلق بيئة استثمارية عادلة ومتوقعة للمستثمرين الدوليين والمحليين"، و عن "التحديات التي تواجه لبنان، من ازمات اقتصادية وامنية إلى تأثير التحذيرات الدولية من السفر، أكدت أن "السياحة أثبتت مرونة فائقة، وتساهم بنحو 20 إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي"، مشددة على أن "استئناف حركة السفر من دول شقيقة كدولة الإمارات العربية المتحدة كان له أثر فوري ومباشر في إنعاش الثقة بالاقتصاد الوطني"، داعية إلى "تعزيز التعاون الإقليمي لتسهيل حركة الانتقال وبناء جسور الثقة".

وختمت: "السياحة في لبنان قطاع للأمل ومحرك أساسي لخلق فرص العمل للشباب والنساء، وصمام أمان للهوية الثقافية والوطنية".

اشارة الى ان الجلسة التي شاركت فيها لحود ضمت كلا من جيرالد لوليس (الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جميرا) بصفته مديراً للحوار، ووزيرة السياحة الكينية ربيكا ميانو.

بعد ذلك، شاركت وزيرة السياحة في جلسة مغلقة خصصت للمواضيع الاقتصادية والسياحية وكيفية التعاون من خلال نظرة موحدة لوضع سياسات اقتصادية مستقبلية واضحة، في حضور وزراء الاقتصاد والسياحة في الإمارات ومصر وكينيا وانغولا وغامبيا وبيرمودا وممثلين عن OECD و OPEC.

وكان للحود لقاءات عدة، من ضمنها مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة شيخة النويس ووزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق.
(الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحود وأبو حيدر: التصدير ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لورا لحود توجه معايدة إلى اللبنانيين وتشيد بالقطاع السياحي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: حرية الإعلام ركيزة أساسية للديمقراطية وصمود المجتمع
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية

وزير الاقتصاد

الأمين العام

اللبنانية

الإمارات

الرياض

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:33 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:07 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24