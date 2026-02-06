محادثات مكثفة لوزير خارجية فرنسا في بيروت.. عون: نأمل تعاون "حزب الله" بالمقدار المطلوب لإنقاذ لبنان

يبدأ الفرنسي جان - نويل بارو اليوم لقاءاته الرسمية مع المسؤولين اللبنانيين تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش المُقرّر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، والذي تقرّر أن يترأس الرئيس جوزيف عون وفد إليه، مع الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه دعوات إلى 50 دولة.



وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى ليومين في سياق جولة شملت والعراق على وقع الأزمات في المنطقة نتيجة التوتر الإيراني – الأميركي وتطورات الوضع السوري، اضافة الى تطورات الوضع اللبناني، لا سيما على صعيد حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ إصلاحات مالية يطلبها المجتمع الدولي.



ويُنتظر أن تتبلور نتائج الزيارة التي قام بها قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الأميركية بعد عودته في اليومين المقبلين إلى بيروت.



وقد التقى هيكل أمس في واشنطن، في اليوم الأخير من زيارته، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس، كما كانت له محطة ختامية مع السيناتور ليندسي غراهام للبحث في ما وصف بأنه مستقبل الدعم العسكري في ظل توجّه أميركي لإبقاء الدعم لكن مع ربطه بتقدّم ميداني أكبر.



وبعد اللقاء قال غراهام: "أنهيت الاجتماع بعدما سألت هيكل عما إذا كان يرى «حزب الله» منظمة إرهابية؟ فأجابني، لا ليس في سياق الوضع اللبناني». وتابع: «لا أعتقد أننا نملك شريكًا موثوقًا فيه، ما دامت هذه العقلية سائدة لدى الجيش اللبناني».



وافادت مصادر مطلعة، ان نقطة اساسية تبقى عالقة بين الاميركيين وقائد الجيش، تتعلق بمسألة وضع مهل زمنية لتنفيذ خطة حصر السلاح شمال الليطاني، وعلى الرغم من تاكيد قائد الجيش انه ملتزم بقرارات السلطة التنفيذية، ولا يملك ترف اتخاذ قرارات سياسية، فإنه قدم شرحا مسهبا حول مسألتين، الاولى عدم جهوزية الجيش للقيام بمهام بهذه الضخامة على كامل الاراضي اللبنانية دون تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية بالعدة والعديد...



في غضون ذلك، نقل زوار الرئيس عون عنه قوله إنه "متفاهم مع " " على الأهداف الاستراتيجية، لكننا نختلف حول الوسائل المناسبة لتحقيقها"، آملاً في أن يتعاون معه "حزب الله" بالمقدار المطلوب لإنقاذ لبنان، ومشيراً إلى "أن مرونة "الحزب" من شأنها تقوية موقع الدولة وأوراقها في مساعيها الديبلوماسية لتحرير الأرض واستعادة الأسرى ووقف الانتهاكات للسيادة وترسيم الحدود". ومبدياً ارتياحه إلى العلاقة الإيجابية التي تربطه بالرئيس ، وداعياً "أي فريق يراهن على حرب إسرائيلية ضد لبنان أو حرب أميركية ضد إيران لتعديل التوازنات الداخلية، إلى التخلي عن الأوهام المجربة"، مشدداً على "أن أحداً لا يستطيع أن يلغي الآخر في الداخل، ولبنان يتسع لنا جميعاً على قاعدة التوازن والمساواة".



وآمل عون، في أن يزور واشنطن في أقرب فرصة لطرح الموقف الرسمي حقيقته، طبقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية.



وأفادت معلومات بأنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيقوم بزيارة إلى واشنطن وسيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأنّ التحضير العملي للزيارة بدأ، وقد أرسل عون موفداً شخصيّاً له لهذه الغاية إلى العاصمة الأميركيّة.



الا ان مصادر معنية افادت أن زيارة رئيس الجمهورية الى الولايات المتحدة الأميركية مطروحة منذ فترة، لا سيما وأن الرئيس ترامب رحَّب بها في ردّ على سؤال، إنما لم يرسل الرئيس عون أي موفد للتحضير لها، بانتظار توجيه دعوة رسمية للزيارة.

