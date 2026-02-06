تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حزب يميني يبلغ المعنيين: باشروا التحضيرات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-02-2026 | 01:30
حزب يميني يبلغ المعنيين: باشروا التحضيرات
حزب يميني يبلغ المعنيين: باشروا التحضيرات photos 0
أبلغت الأمانة العامة لأحد الأحزاب اليمينية جميع مسؤوليها ورؤساء مراكزها أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، وأنّ أي تأجيل محتمل، في حال حصوله، سيكون تقنيًا ولمدّة لا تتجاوز شهرين، ما لم تطرأ تطورات استثنائية كحرب في لبنان أو في المنطقة.

ولفت المصدر إلى أنّ الأمانة العامة أعطت التوجيهات ببدء التحضيرات اللوجستية، وإعداد اللوائح، والشروع في عقد اجتماعات دورية في المراكز، على ألا تقل عن اجتماع واحد أسبوعيًا، للتشاور في الشؤون الانتخابية المتعلقة بالبلدات والمدن.

وختم المصدر بأنّ ملف التحالفات يبقى من صلاحيات القيادة الحزبية، على أن يتم إبلاغ المراكز بها في مرحلة لاحقة.
 
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

