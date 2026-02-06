تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفاوضات عُمان تفرض إيقاعها على "بعبدا" و"حارة حريك"

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
06-02-2026 | 02:00
A-
A+
مفاوضات عُمان تفرض إيقاعها على بعبدا وحارة حريك
مفاوضات عُمان تفرض إيقاعها على بعبدا وحارة حريك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بالتأكيد أنه لا يمكن فصل زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الحاج محمد رعد لقصر بعبدا عن مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية في سلطنة عُمان، خصوصًا بعد الانحسار النسبي للحديث عن حرب كادت تندلع في لحظات إقليمية شديدة الحساسية. كما لا يمكن عزل هذه الزيارة عن النبرة اللينة، نسبيًا، التي اعتمدها الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في مواقفه الأخيرة. فمجمل هذه المؤشرات يشي، وفق قراءة أوساط سياسية متابعة، بأن الحزب بدأ فعلًا مرحلة مراجعة هادئة لما يجري حوله، في منطقة تعاد صياغة توازناتها على نار باردة، لكن ثابتة.

هذه القراءة تفترض، من حيث المبدأ، أن تكون "حارة حريك" قد قطعت شوطًا متقدمًا لا بأس به في رحلة الألف ميل نحو إعادة تقييم خياراتها، بعدما تلمّست مباشرة كلفة قرارها الأحادي في "مساندة غزة"، وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية واجتماعية وأمنية على بيئتها الحاضنة. وهي، بحسب هذه الأوساط، دخلت مرحلة استيعاب واقعي للمتغيرات، تقوم على البحث عن نقاط ارتكاز جديدة للمستقبل، بعيدًا عن منطق فائض القوة أو الرهان الدائم على اشتباكات كبرى لا يملك لبنان ترف تحمّل نتائجها.

لكن العامل الحاسم في هذا التحوّل يبقى مرتبطًا بمآل التفاوض الأميركي – الإيراني. فلبنان، شاء أم أبى، تحوّل إلى واحد من صناديق البريد المتبادلة بين واشنطن وطهران. فأي تقدم في عُمان نحو تفاهمات، ولو جزئية، سينعكس تلقائيًا تهدئة على الساحات المتصلة بإيران، وفي مقدمها الساحة اللبنانية. وأي تعثر أو انهيار للمسار التفاوضي سيعيد رفع منسوب التوتر، ويضع "حزب الله" أمام اختبار مزدوج بين الالتزام بحساباته الداخلية الضاغطة، وبين التزامه الاستراتيجي بمحور إقليمي قد يطلب منه أثمانًا جديدة.

من هنا تكتسب زيارة رعد بعبدا بعدًا يتجاوز الإطار البروتوكولي. فهي رسالة مزدوجة إلى الداخل اللبناني ومفادها أن "الحزب" لا يريد فتح جبهة سياسية مع رئاسة الجمهورية في لحظة إقليمية دقيقة، وإلى الخارج بأن الحزب يضبط إيقاعه في انتظار اتضاح صورة التفاوض. والبيان الذي تلاه رعد لم يكن مجرد كلام تهدوي، بل إعلان نية بإدارة مرحلة انتقالية عنوانها تخفيض الاحتكاك الداخلي إلى الحد الأدنى.

ولا يمكن إغفال أن اللقاء حصل في ظل قلق رسمي لبناني من احتمال توسّع المواجهة في المنطقة في حال فشلت مفاوضات عُمان أو تعرّضت لانتكاسة كبيرة. في هذا السياق، كان طبيعيًا أن يسعى محيط رئاسة الجمهورية إلى استيضاح موقف "الحزب"، وأن تترافق الزيارة مع رسائل غير مباشرة تدعو إلى تحييد لبنان عن أي حرب إقليمية جديدة، لأن كلفة الانخراط هذه المرة قد تكون وجودية، لا سياسية فقط.
لكن الواقعية تفرض الاعتراف بأن قرار تحييد لبنان لا يُتخذ في بيروت وحدها. فهو مرتبط إلى حد بعيد بطبيعة الصفقة أو اللاصفقة بين واشنطن وطهران. فإذا نجحت المفاوضات في إنتاج تسوية ما، فإن ذلك سيفتح نافذة لإعادة ترتيب الداخل اللبناني، بما في ذلك ملف السلاح ودور الدولة والعلاقة بين الرئاسات والقوى الكبرى. أما إذا سقط المسار التفاوضي، فإن كل التفاهمات الداخلية ستبقى هشّة، ومعلّقة على حافة انفجار إقليمي يمكن أن يعيد لبنان إلى مربع استخدامه ساحة رسائل بالنار.

لذلك، قد لا تكون زيارة رعد حدثًا استثنائيًا بحد ذاته، لكنها مؤشر على أن الجميع في لبنان باتوا يدوزنون أنفاسهم على إيقاع ما سيخرج من عُمان من نتائج. فاللبنانيون أمام هدنة سياسية داخلية مربوطة بساعة التفاوض الخارجي عنوانها "لا مصالحة نهائية ولا قطيعة مطلقة، بل إدارة انتظار ثقيل".

فلبنان اليوم ليس فقط أسير أزماته الداخلية، بل أسير مفاوضات لا تجري على أرضه، لكنها تحدد مستقبله. وبين "بعبدا" و"حارة حريك" مساحة حوار مفتوحة، لكنها تبقى معلّقة بخيط رفيع يمتد من بيروت إلى مسقط مرورًا بواشنطن وطهران.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
أي دور يمكن أن يلعبه بري بين "بعبدا" و"حارة حريك"؟
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم أوصاف جثّة شاب قضى متأثرًا بإصابته بإطلاق نار في حارة حريك
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يواصل إخماد حريق حارة حريك
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمين العام

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

جمهورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06
Lebanon24
04:50 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24