معارضو "حزب الله".. لا تحالف مع الاحزاب التقليدية

أفادت مصادر سياسية مطّلعة أن عددًا لا يُستهان به من المرشحين المعارضين ل" " حسموا موقفهم برفض أي إمكانية للتحالف مع قوى تقليدية تُخاصم "الحزب"، معتبرين أن مثل هذه التحالفات تُفرغ معارضتهم من مضمونها السياسي.



واشارت المصادر الى ان منافسة "حزب الله"، برأي هؤلاء، تحتاج الى مستوى مختلف من الدعاية وهذا لا يمكن توفيره الى جانب احزاب سياسية تقليدية، خصوصا وأن شرعية الحزب الشعبية ترتفع بسبب الاعتداءات .

