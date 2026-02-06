هل "فشلت" زيارة قائد الجيش إلى أميركا بسبب هذه الشخصية؟

من أسباب فشل زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن:
خلال زيارته إلى واشنطن، واجه العماد رودولف هيكل تحديات كبيرة، إذ رافقه العميد سهيل بهيج حرب – رئيس الاستخبارات في الجنوب وعضو في آلية الميكانيزم – الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات إلى حزب الله، وقد تم إدراجه من قبل النائب غريغ… https://t.co/3tt4SfT5IO
— Tom Harb (@HarbTom) February 6, 2026
من أسباب فشل زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن:
خلال زيارته إلى واشنطن، واجه العماد رودولف هيكل تحديات كبيرة، إذ رافقه العميد سهيل بهيج حرب – رئيس الاستخبارات في الجنوب وعضو في آلية الميكانيزم – الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات إلى حزب الله، وقد تم إدراجه من قبل النائب غريغ… https://t.co/3tt4SfT5IO