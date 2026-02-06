هل "فشلت" زيارة قائد الجيش إلى أميركا بسبب هذه الشخصية؟

اعتبر مدير التحالف الأميركي الشرق اوسطي أن زيارة الى قد "فشلت".



وسرد في منشور عبر حسابه على منصة "أكس" أسباب فشل زيارة قائد الجيش إلى واشنطن.



وقال:" خلال زيارته إلى واشنطن، واجه العماد تحديات كبيرة، إذ رافقه العميد سهيل بهيج حرب، رئيس الاستخبارات في الجنوب وعضو في آلية الميكانيزم، الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات إلى ، وقد تم إدراجه من قبل النائب غريغ ستيوبي ضمن مشروع قانون "PAGER Act" لفرض عقوبات عليه".



أضاف:" فلماذا رافقه العميد حرب تحديداً؟ هل كان ذلك قراراً لإظهار موقف معين؟ ومن اللافت أن الجانب الأميركي امتنع عن مشاركة أي معلومات مع الوفد اللبناني، واكتفى بالحديث الذي قدمه هيكل دون أي تبادل معلوماتي حقيقي. وكانت نتيجة الزيارة بموقف السناتور ".

من أسباب فشل زيارة قائد إلى واشنطن:

