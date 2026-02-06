تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

هل "فشلت" زيارة قائد الجيش إلى أميركا بسبب هذه الشخصية؟

Lebanon 24
06-02-2026 | 02:32
هل فشلت زيارة قائد الجيش إلى أميركا بسبب هذه الشخصية؟
هل فشلت زيارة قائد الجيش إلى أميركا بسبب هذه الشخصية؟ photos 0
اعتبر مدير التحالف الأميركي الشرق اوسطي توم حرب أن زيارة قائد الجيش الى واشنطن قد "فشلت".

وسرد في منشور عبر حسابه على منصة "أكس" أسباب فشل زيارة قائد الجيش إلى واشنطن.

وقال:" خلال زيارته إلى واشنطن، واجه العماد رودولف هيكل تحديات كبيرة، إذ رافقه العميد سهيل بهيج حرب، رئيس الاستخبارات في الجنوب وعضو في آلية الميكانيزم، الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات إلى حزب الله، وقد تم إدراجه من قبل النائب غريغ ستيوبي ضمن مشروع قانون "PAGER Act" لفرض عقوبات عليه".

أضاف:" فلماذا رافقه العميد حرب تحديداً؟ هل كان ذلك قراراً لإظهار موقف معين؟ ومن اللافت أن الجانب الأميركي امتنع عن مشاركة أي معلومات مع الوفد اللبناني، واكتفى بالحديث الذي قدمه هيكل دون أي تبادل معلوماتي حقيقي. وكانت نتيجة الزيارة بموقف السناتور غراهام".

