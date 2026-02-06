السفير المصري من بعبدا: ملتزمون بانجاح مؤتمر دعم الجيش

استقبل الرئيس السفير المصري علاء موسى في .



وأكّد موسى عقب اللقاء " مصر إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في في ٥ آذار المقبل".



أضاف:" تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن ملف المفاوضات الإيرانية-الأميركية، ونتمنى أن تمضي نحو النجاح، لما لنتائجها من انعكاسات على المنطقة، ومصر ملتزمة بدعم مسار التفاوض".



تابع:" تحدثنا عن الاستحقاق الانتخابي، ونقدّر موقف الرؤساء وإصرارهم على إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن مع توجّه في هذا الاستحقاق المهم".



وشدد على رفض أي اعتداءات إسرائيلية على ، قائلا:" نطالب بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضرورة انسحاب من النقاط المحتلة وعودة الأسرى اللبنانيين، فيما تمارس الدولة دورها بشكلٍ جيّد، وهذا موقف ثابت نكرّر".

