حرب على "غش الألبان والأجبان".. ماذا تقرر في لقاء وزير الصحة والهيئات الزراعية؟

أشار اللقاء الوطني للهيئات الزراعية إلى الإيجابية التي سادت الاجتماع الذي عقده وفد برئاسة جهاد بلوق ومنسق مع العامة الدكتور ركان .

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الإنتاج الوطني من الغش ودعم المزارع اللبناني، وضمن سلسلة زيارات تقوم بها اللجنة المركزية للمسؤولين في الوزارات المعنية بسلامة الغذاء.



وخلال الاجتماع، جرى عرض ملف سلامة الغذاء، لا سيما قضية الغش في منتجات الحليب ومشتقاته، وما يترتب عليها من انعكاسات صحية واقتصادية على المواطنين والإنتاج المحلي.

ومن جهته، أبدى وزير الصحة تعاوناً كاملاً، مؤكداً أنه سيصار إلى مراسلة مصالح الصحة في جميع المحافظات لتكثيف أعمال المراقبة والكشف على المعامل والمنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حمايةً للصحة العامة.



وختم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الخطوة تشكل دعماً مباشراً للمزارع اللبناني عبر حماية الإنتاج الصحي ووقف المنافسة غير المشروعة، بما يساهم في تصريف الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين والهيئات الزراعية صوناً لصحة المواطن ودعماً للقطاعات الإنتاجية.



