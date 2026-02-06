تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حرب على "غش الألبان والأجبان".. ماذا تقرر في لقاء وزير الصحة والهيئات الزراعية؟

Lebanon 24
06-02-2026 | 03:21
A-
A+
حرب على غش الألبان والأجبان.. ماذا تقرر في لقاء وزير الصحة والهيئات الزراعية؟
حرب على غش الألبان والأجبان.. ماذا تقرر في لقاء وزير الصحة والهيئات الزراعية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار اللقاء الوطني للهيئات الزراعية إلى الإيجابية التي سادت الاجتماع الذي عقده وفد برئاسة جهاد بلوق ومنسق اللجنة المركزية خضر جعفر مع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.
 
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الإنتاج الوطني من الغش ودعم المزارع اللبناني، وضمن سلسلة زيارات تقوم بها اللجنة المركزية للمسؤولين في الوزارات المعنية بسلامة الغذاء.

وخلال الاجتماع، جرى عرض ملف سلامة الغذاء، لا سيما قضية الغش في منتجات الحليب ومشتقاته، وما يترتب عليها من انعكاسات صحية واقتصادية على المواطنين والإنتاج المحلي.
 
ومن جهته، أبدى وزير الصحة تعاوناً كاملاً، مؤكداً أنه سيصار إلى مراسلة مصالح الصحة في جميع المحافظات لتكثيف أعمال المراقبة والكشف على المعامل والمنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حمايةً للصحة العامة.

وختم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الخطوة تشكل دعماً مباشراً للمزارع اللبناني عبر حماية الإنتاج الصحي ووقف المنافسة غير المشروعة، بما يساهم في تصريف الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية والهيئات الزراعية صوناً لصحة المواطن ودعماً للقطاعات الإنتاجية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الاقتصاد واللجنة المركزية للثروة الحيوانية تشددان على حماية الألبان والأجبان الطبيعية
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" ينسق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لدعم قطاع المواشي
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية": هيكلة جديدة وتكليف محمد الحسيني
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

منسق اللجنة المركزية

اللجنة المركزية

الجهات الرسمية

ناصر الدين

وزير الصحة

خضر جعفر

من جهته

ون بين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06
Lebanon24
04:50 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24