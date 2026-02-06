الحلو: المارونية فعل تأسيسي للبنان وبكركي حارسة الميثاق

أكد رئيس المهندس مارون الحلو، في تصريح بمناسبة عيد ، أن هذه المناسبة ليست مجرد احتفال بذكرى قديس، بل استحضار لمسيرة إيمان وصمود وتجذر روحي في أرض . ووصف مار مارون بأنه كان "حبة حنطة" نمت حرة وشعباً اختار الشهادة للحق والحرية والدفاع عن لبنان بصلابة.



وأوضح الحلو أن انتماء إلى لبنان يمثل خيار وجود ورسالة، مشدداً على أن لم تكن يوماً انغلاقاً بل انفتاحاً متجذراً، وشراكة قائمة على الحرية والتنوع والعيش مع الآخر بكرامة متساوية.

وأكد في هذا السياق أنه "لا لبنان من دون الموارنة، ولا موارنة من دون لبنان"، واصفاً إياها بعلاقة وجود متبادل صاغتها التضحيات.



كما أشار رئيس الرابطة المارونية إلى دور ، معتبراً إياها "ضمير وطن" ومنطلق صرخة الحرية وفكرة الكيان اللبناني السيد المستقل.

وأضاف أن بكركي كانت وما زالت حارساً للميثاق ولصيغة لبنان القائمة على الشراكة لا الغلبة، وعلى الحرية لا الخضوع. وختم الحلو بتجديد عهد الرابطة المارونية بالبقاء أوفياء لرسالتهم كحماة للحرية وصانعي سلام، تلبيةً لنداء قداسة .



