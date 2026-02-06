ناصر الدين: إنجاز مهم في علاج السرطان رغم محدودية الإمكانات

أعلن الدكتور ركان نصرالدين خلال لقاء أقامه مركز سرطان الأطفال في مساء الأربعاء، في مركزه في الحمراء، لمناسبة اليوم العالمي للسرطان، أن "توسيع البروتوكولات العلاجية انعكس زيادةً في الإنفاق تجاوزت 400 في المئة".

وحضر اللقاء الذي أقيم تحت شعار "متّحدون وفريدون"، إضافة إلى ناصر الدين، وزير العمل الدكتور محمد حيدر، فيما تمثل وزير الإعلام بول مرقص بمديرة البرامج في الإذاعة ريتا رومي، ووزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار بالمفتش العام وعضو مجلس القيادة في العميد إيلي عبود.



كذلك حضر محافظ مدينة القاضي مروان عبود، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، نائب ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور يوتارو سيتويا، وتمثّل رئيس بلدية بيروت المهندس زيدان بعضوَي المجلس البلدي رشا فتوح وجو مراد.

واستقبل الحضور كل من رئيس مجلس أمناء المركز سليم الزعني، وأعضاء مجلس الأمناء سلوى السعيد سلمان وأسمهان الزين ونورا جنبلاط وغابي تامر والدكتور سيزار باسيم ومنى صيداوي ولارا دبس وبسام يمين وميشلين أبي سمرا وروز شويري وأنطوان افرام ورباح جابر، إلى جانب المديرة العامة للمركز هنا الشعار شعيب، ورئيس قسم طب الأطفال وطب المراهقين مدير برنامج زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ميغال عبود، وعدد من الداعمين والشركاء، إضافة إلى عدد من الناجين وأفراد الطاقمَين الإداري والطبي.



وأكد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين "أن اليوم العالمي للسرطان يشكّل محطة لتجديد الالتزام بعدم حرمان أي مريض من الرعاية بسبب الكلفة أو التأخير أو أي خلل في النظام الصحي".



وأشار إلى "الارتفاع التدريجي في معدلات الإصابة بالسرطان في لبنان، موضحًا أن الوزارة، رغم التحديات، أعطت أولوية واضحة لعلاج مرضى السرطان". وشدد على "أن رعاية مرضى السرطان حق وليست امتيازا، وأن مواجهة المرض تتطلب عملًا مؤسسيًا مستدامًا وتضامنًا وطنيًا واسعًا مشيرا الى أن خصصت دعماً بقيمة 140 الف دولار أميركي لمركز سرطان الأطفال لعام 2026".



ونوه الوزير الدكتور ناصر الدين ب"الجهود التي يبذلها المركز الذي شكّل على الدوام السند الداعم للأطفال المصابين". وتوجّه بالشكر، باسم وزارة الصحة العامة، إلى "جميع العاملين في المركز، فردًا فردًا، تقديرًا لجهودهم في علاج كل طفل مصاب بالسرطان سواء كان لبنانيًا أو مقيمًا".



وتطرّق إلى "ما تقوم به الوزارة في مجال علاج مرض السرطان، موضحًا أنه عند تسلّمه الوزارة، اتخذ القرار بتوسيع البروتوكولات العلاجية التي كانت محدودة نتيجة الإمكانات المتواضعة". وأوضح أنه "نتيجة لهذا الالتزام والتعهد، ارتفع الإنفاق على أدوية السرطان من 32 مليون دولار عام 2024 إلى 103 ملايين عام 2025".



أضاف: "إن توسيع البروتوكولات العلاجية انعكس زيادةً في الإنفاق تجاوزت 400%، وهو ما شمل كميات الأدوية المقدّمة، إذ مقابل تأمين 64 ألف علبة دواء لأمراض سرطانية ومزمنة عام 2024، تم تأمين 200 ألف علبة دواء في عام 2025".

وأكد أن "هذه الأرقام، وفي ظل ميزانيات محدودة كميزانية الدولة اللبنانية ووزارة الصحة العامة، تعكس إنجازًا مهمًا، منوّهًا بأن الفضل في ذلك يعود إلى اللجان الطبية التي وضعت ووسّعت البروتوكولات العلاجية، وإلى المناقصات الشفافة التي أجرتها الوزارة، والتي أدّت إلى تخفيض كبير في أسعار الأدوية".



وتوجّه بالشكر إلى "الجامعة الأميركية في بيروت على الدعم الذي تقدّمه"، معلنًا أن " المركز الطبي الأميركية، وفي إطار التجاوب مع قراره التغطية الكاملة بنسبة 100% لعمليات زرع نقي العظم للأطفال في لبنان في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، ستقدم 30 عملية زرع نقي العظم لعام 2026 لخدمة المرضى اللبنانيين".

وختم مؤكدًا أن "وزارة الصحة العامة ماضية قدمًا في خطتها الاستراتيجية لمواجهة السرطان، وتعزيز التشخيص المبكر لهذا المرض"، مشيرًا إلى أنه "سيتم إطلاق ثلاث حملات توعية وتشخيص مبكر خلال عام 2026، لكل من سرطانات القولون والبروستات والثدي".

Advertisement