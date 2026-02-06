سليمان فرنجيه استقبل الشيخ فايز سيف وتلقى دعوة للمشاركة في افطار دار الفتوى

استقبل رئيس المرده، ، في دارته في بنشعي، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، موفدًا من قِبَل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لدعوة للمشاركة في إفطار دار الفتوى.